Die neue Realityshow "Love is King" hat am Donnerstagabend bei ProSieben einen Fehlstart hingelegt. Gerade mal 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten ab 20:15 Uhr die erste Folge des Formats, das zuvor schon beim Streamingdienst Joyn zu sehen war. Beim Gesamtpublikum reichte das für nur 2,6 Prozent Marktanteil und auch in der Zielgruppe blieb der Neustart im tief einstelligen Bereich hängen - hier musste sich ProSieben zum Auftakt mit lediglich 6,2 Prozent Marktanteil zufriedengeben.

In dem schwachen Umfeld tat sich dann auch das Promi-Magazin "red" schwer, das seinen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im weiteren Verlauf des Abends aber immerhin noch auf 7,5 Prozent steigern konnte. "Big Stories" fiel zu später Stunde jedoch auf 5,4 Prozent zurück. Mit der Tagesmarktführerschaft hatte ProSieben dadurch letztlich nichts zu tun: Ein schwacher Tagesmarktanteil von nur 6,6 Prozent bedeutete lediglich den fünften Platz für den Privatsender aus Unterföhring.

Besser lief es für Sat.1, das immerhin 7,3 Prozent schaffte und am Abend mit der ersten regulären "Doc Caro"-Folge im Vergleich zum vor einer Woche gesendeten Talk klar zulegen konnte. Diesmal schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,10 Millionen Menschen ein, darunter 440.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil somit bei guten 8,2 Prozent. Für die "Akte" waren im weiteren Verlauf des Abends noch solide 7,1 Prozent drin. Probleme machte dafür die Daytime, in der zweistellige Marktanteile nach dem "Frühstücksfernsehen", das mit stolzen 23,6 Prozent überzeugte, diesmal durchweg in weiter Ferne lagen.

Ebenfalls noch vor ProSieben lag am Donnerstagabend der US-Spielfilm "White House Down", der bei Vox mit 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Allenfalls mäßig lief es um 20:15 Uhr dagegen für Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke" auf 4,5 Prozent kam. Völlig chancenlos blieb zudem die RTLzwei-Reihe "Polizei im Einsatz", die mit nur 3,5 Prozent Marktanteil enttäuschte. Am Vorabend ging zudem "Köln 50667" mit miesen 1,1 Prozent vollkommen unter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV