Beim Gesamtpublikum deutlich im Plus war am Samstagabend eine weitere Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten. Zum vierten Mal moderiete Barbara Schöneberger den Klassiker, die Moderatorin sicherte sich dabei ihre bisher zweitbeste Reichweite. 3,93 Millionen Menschen schauten zu, 1,4 Millionen mehr als im Sommer. Auch die Quote stieg: auf 15,8 Prozent beim Publikum ab drei Jahren. Der Show-Klassiker war auch bei den Jüngeren ein absoluter Erfolg. Hier kam die über dreistündige Sendung auf 14,6 Prozent, etwas weniger als im August.

Geschuldet war dies wohl der Tatsache, dass ProSieben diesmal sehr starke Konkurrenz ins Rennen schickte. Matthias Opdenhövel moderierte ab 20:15 Uhr die zweite Folge der aktuellen "The Masked Singer"-Staffel, die sich mit 17,1 Prozent die Marktführung bei den Umworbenen schnappte. 1,03 Millionen Umworbene schauten zu, "VSS?" kam auf knapp 0,9 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. An die noch über 21 Prozent der Premierenfolge am Wochenende zuvor kamen die maskierten Sängerinnen und Sänger diesmal aber nicht mehr heran. Insgesamt holte die Live-Sendung aus Köln 2,12 Millionen Fans.



Erneut absolut chancenlos präsentierte sich indes RTL. Dass irgendwer auf die Idee kommt, von den "Puppenstars" noch weitere Folgen zu bestellen, gilt somit als unwahrscheinlich. Das Programm ging am Samstag mit neuen Allzeit-Negativwerten, nämlich mit gerade einmal noch 4,1 Prozent in der Zielgruppe, zu Ende. Bei den Umworbenen kam die Primetime-Sendung im TV-Tagesranking nur auf Rang 21: rund 260.000 14- bis 49-Jährige schalteten im Schnitt ein, insgesamt kam die Sendung auf rund 760.000 Zuschauende.



Mit Blick auf die Zielgruppe lag die Show gleichauf mit dem RTLzwei-Spielfilm "Die neun Pforten", der ebenso auf rund 260.000 Zuschauende kam und 4,2 Prozent Marktanteil einheimste. Insgesamt interessierte er sogar ein größeres Publikum, nämlich rund 860.000 Personen. Auch Vox zog am Samstagabend an RTL vorbei – hier sicherte sich der Streifen "Der Tag, an dem die Erde stillstand" im Schnitt 4,9 Prozent der Umworbenen und insgesamt 0,84 Millionen. Gar auf knapp eine Million Fans legte danach "The Equalizer" zu, der am späteren Abend tolle 8,1 Prozent Marktanteil verbuchte.

Auch RTL verbesserte sich am späteren Abend. Eine Doppelfolge von "Take Me Out" sicherte sich schönere 7,2 und 10,3 Prozent, rettete letztlich aber wenig. Der Sender schloss den Tag bei den Umworbenen nur auf Rang vier ab; mehr als 6,4 Prozent Tagesmarktanteil waren nicht drin. Stärker unterwegs waren nicht nur Das Erste und ProSieben mit je über neun Prozent, sondern auch Vox mit 6,5 Prozent.

