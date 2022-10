In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Die Bundesliga-Übertragungen, sei es live bei Sky oder als Highlights im Ersten oder im ZDF, waren am Samstag besonders gefragt. Das machten sich auch manche Unternehmen zu Nutze, die besonders im Fußball-Umfeld für ihre Produkte trommelten. So kam Krombacher auf einen XRP-Wert von fast 65 und sicherte sich im Ranking der Reichweiten der Werbesports einen guten neunten Rang. Über 90 Prozent dieser Reichweite sicherte sich Krombacher durch Spots im Bundesliga-Umfeld bei Sky; entweder über die klassischen Bundesliga-Sender oder bei Sky Sport Top Event, der ebenfalls Bundesliga-Livebilder zeigte. Geworben wurde zudem noch während der "Sportschau" im Ersten – hier erreichte die Brauerei weitere Fans.

Ganz ähnlich sah das Bild beim Wettanbieter Tipico aus, der als Sponsor verschiedener Bundesliga-Sendungen auftrat und mit diesem Engagement auf knapp 92 XRP kam. Eingesetzt wurden rund zweieinhalb so viele Spots wie bei Krombacher; denn Tipico war am Samstag im deutschen Fernsehen 252 Mal zu sehen.



Ähnlich häufig waren zudem RTL+ und StepStone, die allerdings noch reichweitenstärkere Umfelder nutzen und entsprechend auf einen (im Falle von RTL+ sogar klar) dreistelligen XRP-Wert kamen. An die Spitze jener Unternehmen, die mit Abstand die meisten Spots am Samstag schalteten, setzten sich indes Lotto24 und O2 – beide buchten über 350 Mal, insbesondere Lotto24 setzte dabei aber, wie schon in den Wochen zuvor, auf Nischensender und erzielte einen vergleichsweise niedrigen XRP-Wert in Höhe von nur 35,5.

© AdScanner

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.