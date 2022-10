Am Sonntagabend ging bei RTL bereits die siebte Staffel der Realityshow "Das Sommerhaus der Stars" zu Ende. Mit im Schnitt weniger als zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war es aus Quotensicht die bislang schwächste Staffel - im Vergleich zum Vorjahr gingen dem Sender fast zwei Prozentpunkte verloren, noch 2019 hatte der durchschnittliche "Sommerhaus"-Marktanteil sogar bei mehr als dem Doppelten gelegen.

Einen Aufschwung gab's zum Finale zudem nicht mehr: Mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte die Show - wie schon am Mittwoch - einen Marktanteil von 11,6 Prozent, was sie aber immerhin zum größten "Tatort"-Verfolger machte. Insgesamt schalteten 1,67 Millionen Menschen ein, sodass der Marktanteil hier bei 6,2 Prozent lag. Das Zusammenspiel mit "Stern TV am Sonntag" klappte indes erneut gut: Mit einem Marktanteil von 12,2 Prozent in der Zielgruppe lag das Talk-Magazin nur knapp unter dem Bestwert der Vorwoche. Die Gesamt-Reichweite lag bei 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Marktanteils-Trend: Das Sommerhaus der Stars Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Recht unspektakulär meldeten sich am späten Nachmittag zudem "Die Versicherungsdetektive" zurück. Auf dem neuen Sendeplatz um 16:40 Uhr verzeichnete die Dokusoap im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,9 Prozent Marktanteil. "Exclusiv - Weekend" bewegte sich später mit 10,3 Prozent auf ähnlicher Flughöhe. Besser lief es dazwischen für "RTL aktuell", das mit 2,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene RTL-Sendung des Tages war und auf gute 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Die Tagesmarktführerschaft musste RTL letztlich dem Ersten überlassen, das mit 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen knapp vor den Kölnern lag. Der Schwestersender Vox tat sich indes mit 6,1 Prozent recht schwer, was vor allem an mäßigen Quoten im Tagesprogramm lag. Abends meldete sich "Grill den Henssler" hingegen mit guten Quoten zurück: 1,46 Millionen Personen sahen die Kochshow, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf 7,9 Prozent.

