"Das große Backen" hat sich zuletzt in seiner Jubiläumsstaffel kräftig steigern können. Lag der Marktanteil noch vor wenigen Wochen zeitweise im einstelligen Bereich, so stellte die Sat.1-Show an diesem Sonntag nun einen neuen Staffel-Bestwert auf. Mit 690.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Das große Backen" im Vorabendprogramm einen tollen Marktanteil von 15,5 Prozent - was etwa doppelt so viel ist wie der aktuelle Senderschnitt. Zuletzt erzielte die Show vor drei Jahren einen höheren Wert.

Auch mit Blick aufs Gesamtpublikum zeigt der Quoten-Trend weiter nach oben: So darf sich Sat.1 hier über 1,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,4 Prozent Marktanteil für die aktuelle Folge freuen. Im Vergleich zur Vorwoche gewann die Backshow damit 300.000 Fans hinzu. Dabei hatte der Sonntag für Sat.1 gar nicht berauschend begonnen: So erzielte das "Frühstücksfernsehen" mit seiner Wochenendausgabe nur einen Marktanteil von 5,7 Prozent, ehe Wiederholungen von "Buchstaben-Battle" und "The Voice" im Anschluss sogar nicht über desolate Werte von 2,3 und 2,9 Prozent hinauskamen.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Erst der Spielfilm "Der Marsianer" konnte im Nachmittagsprogramm mit 7,7 Prozent recht solide performen. Und auch in der Primetime punktete Sat.1 mit Hollywood: Dort überzeugte "Avengers: Infinity War" mit 1,51 Millionen Zuschauenden und 10,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - allerdings auf Kosten von ProSieben, wo die NFL den Abend über einstellig blieb. Zufrieden kann man unterdessen bei Kabel Eins sein, das mit seiner Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" überzeugende 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte und insgesamt 1,06 Millionen Fans der Auswanderer zählte.

Nur wenig gab es hingegen für RTLzwei zu holen, das mit dem Spielfilm "Born to be Wild - Saumäßig unterwegs" nicht über 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam und damit das Schlusslicht unter den acht großen Sendern bildete. Als stärkster unter den kleinen Sendern ging derweil ZDFinfo hervor, das mit seinem Doku-Programm im Schnitt auf starke 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Aber auch Nitro, ProSieben Maxx und Comedy Central landeten oberhalb der Zwei-Prozent-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV