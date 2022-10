"Bauer sucht Frau" ist am Montagabend mit sehr guten Quoten bei RTL in die 18. Staffel gestartet. Dass die Gesamt-Reichweite mit 3,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern etwas niedriger ausfiel als beim Staffel-Auftakt vor einem Jahr, dürfte man in Köln vermutlich gut verschmerzen können, lag doch der Marktanteil bei 14,3 Prozent und damit weit über dem Senderschnitt. In der Zielgruppe lief es sogar besser als 2021: Dort sorgten 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährige für 16,4 Prozent Marktanteil, womit RTL in der Primetime klarer Marktführer war. Auch "RTL Direkt" war anschließend mit 13,7 Prozent sowie insgesamt 2,57 Millionen Personen ein Erfolg - und lag noch vor den "Tagesthemen", die sogar 20 Minuten früher begannen.

Die Konkurrenz bekam die Stärke von "Bauer sucht Frau" durchaus zu spüren: So schnitt etwa die Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" mit 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe etwas schwächer ab als noch vor einer Woche - zufrieden kann man in Unterföhring trotzdem sein. Zumindest was Sat.1 angeht, denn parallel dazu ging die "ProSieben Politik Show" mit nur 570.000 Zuschauenden völlig unter. Gerade mal 4,6 Prozent betrug der Zielgruppen-Marktanteil der "Politik Show" mit Linda Zervakis und Louis Klamroth - und auch die anschließende "Jenke."-Wiederholung machte ihre Sache mit 4,8 Prozent nicht besser.

ProSieben lag damit am Montagabend nur auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo der Spielfilm "Die Insel" zur besten Sendezeit ebenfalls lediglich 4,6 Prozent Marktanteil schaffte. "Bauer sucht Frau" drückte aber offensichtlich auch die Vox-Quoten, denn mit nur 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel "Die Höhle der Löwen" überraschend auf ein neues Allzeit-Tief. Auch der - gute - Marktanteil von 11,4 Prozent in der Zielgruppe liegt für "Löwen"-Verhältnisse eher im unteren Bereich. Immerhin: "Goodbye Deutschland" machte seine Sache mit 7,1 Prozent besser als zuletzt die "Paartherapie".

Die meistgesehene Primetime-Sendung war unterdessen die ZDF-Krimireihe "Nachtschicht", die mit einer neuen Folge auf 5,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Starke 19,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum und immerhin 8,2 Prozent waren bei den Jüngeren drin. Damit lag das ZDF deutlich vor dem Ersten, wo der Spielfilm "Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben" nur 2,70 Millionen Menschen erreichte und 9,7 Prozent Marktanteil erzielte. Mit dem "Brennpunkt" hatte es der Sender zuvor noch auf 4,10 Millionen gebracht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV