Auch mehr als ein Jahr nach dem Start ist "Zervakis & Opdenhövel. Live." noch immer von guten Quoten entfernt. Doch ProSieben hält Wort und beweist bei seinem wöchentlichen Live-Magazin einen langen Atem - auch wenn die einst zweistündige Sendung in dieser Woche überraschend auf kaum mehr als 40 Minuten zusammengestaucht wurde. Das erklärt dann auch womöglich, weshalb "ZOL" am Mittwoch besser abschnitt als in den Wochen zuvor: Mit im Schnitt 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte das Magazin ab 21:23 Uhr immerhin einen Marktanteil von 6,5 Prozent in der Zielgruppe und damit den besten Wert seit Ende April.

Insgesamt zog die Reichweite der Kurz-Ausgabe ebenfalls spürbar an: Waren in den vergangenen beiden Wochen jeweils noch weniger als 400.000 Personen dabei, so zählte ProSieben diesmal immerhin 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "TV total" hatte im Vorfeld allerdings noch eine halbe Million mehr erreicht. Keinen Aufschwung gab es derweil am späten Abend für die "Jenke"-Wiederholung, die ab 22:06 Uhr nicht über 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam und insgesamt noch 490.000 Menschen bei ProSieben hielt.

Während bei ProSieben also verhalten über den leichten, wenn auch womöglich durch die Kürze der Sendung herbeigeführten Aufschwung bei "ZOL" gejubelt werden kann, zeigte am Mittwochabend auch bei der neuen Reihe "Vox Inside" der Trend nach oben. Immerhin 5,6 Prozent betrug der Marktanteil der zweiten Folge, in der es um "Muskeln um jeden Preis" ging - verglichen mit der Vorwoche bedeutete das ein Plus von über zwei Prozentpunkten. Insgesamt schalteten dennoch nur 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. "Mission Erde Spezial" geriet später zudem mit nur 240.000 Personen und 3,4 Prozent Marktanteil vollends unter die Räder, ehe für die "Vox Nachrichten" sogar nur noch 1,7 Prozent drin waren.

Weiterhin sehr überschaubar ist zudem das Interesse an der RTLzwei-Dokusoap "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter" - zumindest in der Zielgruppe. Während die Gesamt-Reichweite mit 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern durchaus gut ausfiel, reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen nur für magere 3,2 Prozent Marktanteil, was ein neues Tief bedeutete. Schlechte Nachrichten kommen für den Sender zudem vom Vorabend, wo der Neustart "Mieten Kaufen Live" mit nur 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kläglich enttäuschte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV