Mit 5,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die "Tagesschau" im Ersten am Mittwoch die meistgesehene Sendung des Tages, doch nur knapp dahinter folgte dann auch schon "Aktenzeichen XY... ungelöst", das in der Primetime bei Jung und Alt gleichermaßen dominierte. 5,41 Millionen Menschen sahen die neue Folge der Verbrecherjagd mit Rudi Cerne und bescherten dem ZDF auf diese Weise einen starken Marktanteil von 21,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Dauerbrenner mit 1,10 Millionen sowie 17,8 Prozent Marktanteil ebenfalls klar an der Spitze.

Dazu kommt, dass auch das "heute-journal" im Anschluss noch mit 13,2 Prozent beim jungen Publikum auf ganzer Linie überzeugte. Insgesamt hielt das Nachrichtenmagazin im Schnitt 4,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF, sodass der Marktanteil bei weiterhin starken 20,4 Prozent lag. Zum Vergleich: "Plusminus" kam im Ersten mit 2,30 Millionen Personen nur auf eine halb so hohe Reichweite. Die "Tagesthemen" steigerten sich im Anschluss aber immerhin noch auf 2,43 Millionen, ehe auch "Maischberger" mit 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Erfolg war. Der Talk erzielte gute 13,1 Prozent Marktanteil.

Ab 20:15 Uhr setzte Das Erste indes auf die letzten beiden Folgen seiner Serie "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" und konnte gegenüber der Vorwoche stabile Quoten aufweise. 3,85 Millionen Menschen schalteten zunächst ein und sorgten für überzeugende 14,9 Prozent Marktanteil, ehe das Finale schließlich noch auf 3,46 Millionen sowie 13,6 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich "Lauchhammer" mit Werten von 6,1 und 5,0 Prozent allerdings erneut ein ganzes Stück schwerer.

Stärkster "XY"-Verfolger war in der Zielgruppe indes "TV total", das bei ProSieben mit 11,3 Prozent Marktanteil überzeugte und knapp vor "Mario Barth deckt auf" lag, für das bei RTL solide 11,0 Prozent drin waren. Insgesamt erreichte die Show 1,81 Millionen Menschen. Auf dieser Flughöhe waren anschließend auch "RTL Direkt" und "Stern TV" unterwegs, für die noch Marktanteile von 11,8 und 11,0 Prozent drin waren. Auch die Tagesmarktführerschaft ging letztlich in der Zielgruppe an RTL, wenngleich das ZDF mit 9,6 Prozent nicht weit dahinter lag. Dort überzeugten am späten Abend auch noch das Champions-League-"Sportstudio" und "Markus Lanz" mit Marktanteilen von 9,6 und 10,8 Prozent das junge Publikum.

Und sonst? Die Sat.1-Show "The Taste" sortierte sich am Mittwoch in der Primetime bei 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein und erzielte 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch Kabel Eins knackte die Millionen-Marke: Dort lockten die "Space Cowboys" im Schnitt 1,09 Millionen Personen an. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei guten 5,3 Prozent, ehe "In the Line of Fire - Die zweite Chance" noch auf 5,7 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV