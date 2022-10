Erst ein Elfmeter in der 89. Minute brachte dem 1. FC Union Berlin den ersten Heimsieg in der Europa League. Dass das Spiel dadurch lange spannend blieb, dürfte dabei vor allem die Verantwortlichen bei Nitro freuen: Der Sender erzielte jedenfalls hervorragende Quoten mit der Übertragung. Die ersten 45 Minuten verfolgten ab 21 Uhr im Schnitt bereits 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während der zweiten Hälfte zog die Reichweite dann noch auf 1,81 Millionen an.

Nitro erzielte damit hervorragende Marktanteile von 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen in Halbzeit 1, nach der Pause zogen die Marktanteile dann nochmal deutlich auf 9,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe an. In den Minuten nach dem Spiel kletterte der Marktanteil sogar kurz über die 10-Prozent-Marke, die gut einstündige Highlights-Sendung nach 23 Uhr hielt den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch bei starken 5,5 Prozent.

Das alles sorgte dafür, dass Nitro einen Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte und sich damit noch vor RTLzwei einsortierte, das nicht über 3,7 Prozent hinaus kam, obwohl "Polizei im Einsatz" mit 4,9 Prozent in der Primetime gar nicht so schlecht lief. Dafür hatte RTLzwei tagsüber weiterhin große Probleme. Das neue "Mieten Kaufen Live" blieb auch am Donnerstag mit nur 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein Totalausfall.

Am Abend ließ Nitro sogar die große Schwester RTL alt aussehen. Dort lief die zweite Folge von "Felux Hutt Investigativ" vor nur 0,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern - in Sachen Gesamt-Reichweite landete RTL also weit hinter Nitro. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Nitro mit der ersten Halbzeit auf Augenhöhe mit der Hutt-Reportage, die zweite Hälfte hatte im Schnitt auch in der Zielgruppe ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer mehr. Für RTL-Ansprüche waren die 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Felix Hutt Investigativ" in jedem Fall zu wenig. Die ohnehin schon schwachen Quoten der ersten Folge von Anfang September, als 7,8 Prozent Marktanteil gemessen wurden, wurden damit auch noch einmal unterboten.

Deutlich besser lief's für Vox, wo sich der Film "The Expendables" mit 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur dem "Usedom-Krimi" im Ersten geschlagen geben musste. 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Sehr zufrieden sein dürfte man unterdessen auch bei Kabel Eins, wo "Rosins Restaurants" mit 6,4 Prozent Marktanteil einen guten Job machte. Hier sahen im Schnitt insgesamt 780.000 Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV