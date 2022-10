In diesem Herbst verzichtet RTL auf eine neue Staffel der Casting-Show "Das Supertalent" und schickt stattdessen wechselnde Showformate auf Sendung. Kommenden Samstag etwa die neuen "Wasserspiele" des Senders, Ende September und Anfang Oktober liefen drei Folgen einer "Puppenstars"-Neuauflage. An diesem Wochenende nun zelebrierte man den Geburtstag von "Dirty Dancing" in einer eigenen Show. Wie schon an den zwei Samstagen zuvor bei den "Puppenstars", die mit nur etwas mehr als vier Prozent in der Zielgruppe gnadenlos untergingen, waren die Quoten auch diesmal schlecht.

"35 Jahre Dirty Dancing" musste sich mit 5,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen zufrieden geben. Insgesamt wurde die Millionen-Marke verfehlt. Im Schnitt interessierten sich gerade einmal 850.000 Personen für die Unterhaltungssendung. Weil auch die Daytime wenig berauschend lief, musste RTL letzten Endes einen fünften Rang in den Marktanteilscharts am Samstag akzeptieren – mehr als 6,1 Prozent sprangen nicht heraus. Populärer waren unter anderem Sat.1 und Vox mit 6,3 und 6,9 Prozent, ganz vorne lagen ProSieben mit 10,7 und Das Erste mit 9,4 Prozent.

ProSieben wurde beflügelt von einer weiteren "The Masked Singer"-Folge, die primetimefüllend im Programm vertreten war. Insgesamt legte die Reichweite gegenüber der Vorwoche leicht auf 2,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, bei den Jüngeren machte man einen Sprung von mehr als drei Prozentpunkten und landete bei 20,2 Prozent. Mit 13,7 Prozent punktete im Nachgang auch eine "red"-Sendung, die sich mit "TMS"-Themen befasste.

Stark unterwegs war auch "Klein gegen Groß", das ebenfalls zwischen 20:15 und 23:30 Uhr zu sehen war. Im Ersten schauten im Schnitt 4,85 Millionen Menschen zu, für die von Kai Pflaume moderierte Sendung sprangen somit 19,9 Prozent Marktanteil heraus. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden tolle 13,9 Prozent ermittelt. Den hohen Quoten zum Trotz: Erstmals seit 2019 kam "Klein gegen Groß" im Ersten nicht auf über fünf Millionen Zuschauende ab drei Jahren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV