am 16.10.2022 - 09:11 Uhr

Der "frechste Reporter Deutschlands", wie ihn Tele 5 in jüngsten Presseaussendungen nannte, hat nun eine eigene Talkshow. Seit Samstag spricht Lutz van der Horst zwischen den zwei Spielfilmen des Spartensenders in "Lutz van der Horst – Der Filmtalker" über unterschiedliche Themen. Zur Premiere ging es mit den Gästen Oliver Kalkofe und Peter Rütten um Trashfilme, doch das Publikum erwärmte sich mit dem Neustart zunächst nicht. Nach quotentechnisch verhaltenem Vorlauf generierte die einstündige Sendung nur 0,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 0,09 Millionen Menschen schauten zu.

Der Vorlauf war der Film "Snakes on a Plane", der ab 20:15 Uhr auf immerhin 0,33 Millionen Zusehende gekommen war, insbesondere beim nicht zur klassischen Zielgruppe gehörenden Publikum also auf Interesse stieß. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte der zweistündige Streifen 0,7 Prozent. "Black Water: Abyss" steigerte die Reichweite ab 23:20 Uhr dann auf 0,14 Millionen Zuschauende, bei den Umworbenen ging es leicht auf 0,9 Prozent nach oben.



Gut lief die Primetime am Samstag für Super RTL, "Asterix" erwies sich einmal mehr als sichere Bank. Sein Abenteuer "bei den Briten" holte 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt schauten im Schnitt 0,48 Millionen Personen zu. Im Disney Channel lief "Toy Story 3" vor durchschnittlich 210.000 Menschen ab drei Jahren, bei den Umworbenen wurden 1,4 Prozent Marktanteil eingefahren.

DMAX punktete nicht nur zur besten Sendezeit, sondern auch davor. Auf 2,2 und 3,4 Prozent Marktanteil kamen zwischen 18:15 und 20:15 Uhr die "Helden der See" und die "Helden des Hafens". Zum Primetimestart punktete dann "Steel Buddies – Knallharte Geschäfte" mit 2,8 Prozent. Die um 21:15 Uhr gestartete Sendung "Die Marine – Unser Leben auf See" hielt da nicht ganz mit; die Zielgruppen-Quote ging auf 1,4 Prozent nach unten. DMAX schloss den Tag mit durchschnittlich 2,0 Prozent Marktanteil ab; knapp vor Kabel Eins Doku, das durch starke 1,8 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe ebenso positiv auffiel wie Comedy Central mit 2,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV