Wenn bekannte Gesichter den Sender wechseln, dann ist nicht garantiert, dass die Fans mitziehen - doch im Falle der Auswandererfamilie Reimann ist der Shift von RTLzwei zu Kabel Eins geglückt. Nachdem die erste Staffel der Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" schon zu Jahresbeginn erfolgreich war, sorgen nun auch die neuen Folgen wieder für gute Quoten. Am Sonntag stellte das Format mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar neue Staffel-Bestwerte auf.

Dazu kommt, dass auch "Abenteuer Leben am Sonntag" im weiteren Verlauf des Abends mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Tagsüber lief es für Kabel Eins dagegen über weite Strecken hinweg nicht rund: So bewegten sich die Wiederholungen von "Mein Lokal, Dein Lokal" meist um vier Prozent, einzig ab 16:10 Uhr sah es mit 5,7 Prozent plötzlich überraschend gut aus. Eine Stunde später fiel "Die geheime Welt..." jedoch schon wieder auf magere 2,6 Prozent in der Zielgruppe zurück.

Auch Vox kam am Sonntag nur schwer in Fahrt, blieb gegen 16 Uhr mit "Biete Rostlaube, suche Traumauto" beispielsweise bei nur 4,1 Prozent Marktanteil hängen. Spürbar besser lief es jedoch ab 18:11 Uhr für "Die Beet-Brüder", die auf 8,4 Prozent Marktanteil kamen und insgesamt 1,63 Millionen Menschen unterhielten. In der Primetime wiederum schlug sich "Grill den Henssler" mit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe sehr ordentlich.

RTLzwei konnte derweil mit dem Spielfilm "Scary Movie 5" zur besten Sendezeit nur 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher locken. In der Zielgruppe reichte es aber zumindest für solide 4,6 Prozent Marktanteil. Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite lag RTLzwei jedoch noch hinter Nitro, wo die drei "CSI"-Serien zum Start in den Abend jeweils über 600.000 Personen unterhielten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV