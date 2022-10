am 18.10.2022 - 08:56 Uhr

Auch wenn die Marke von vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zum Start in die zweite Woche etwas in die Ferne rückte - auf "Bauer sucht Frau" kann sich RTL auch weiterhin verlassen. Mit 3,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte der Sender am Montagabend einen sehr guten Marktanteil von 14,0 Prozent und lag damit beim Gesamtpublikum nur knapp hinter dem zweiten Teil des ZDF-Films "Süßer Rausch", der 3,91 Millionen Menschen unterhielt und 14,3 Prozent Marktanteil erzielte.

Beim jungen Publikum spielte der Zweiteiler, wie schon am Abend zuvor, indes keine Rolle: Gerade mal 3,5 Prozent betrug der Marktanteil in dieser Altersgruppe. Hier hatten die RTL-Bauern erwartungsgemäß leichtes Spiel: 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten 15,5 Prozent Marktanteil und damit die klare Marktführerschaft in der Primetime. "RTL Direkt" und "Extra" taten sich mit jeweils 10,5 Prozent im Anschluss jedoch spürbar schwerer, "Spiegel TV" war danach sogar nur einstellig unterwegs.

Stärkster RTL-Verfolger war am Montagabend in der Zielgruppe "Die Höhle der Löwen", die sich zum Staffel-Finale vom Tief der Vorwoche wieder erholte. Mit einem Marktanteil von 13,6 Prozent war die Gründershow einmal mehr ein voller Erfolg für den Sender, wenngleich frühere Spitzenwerte inzwischen dann doch deutlich entfernt sind. Das gilt auch für die Gesamt-Reichweite, die erstmals die komplette Staffel über bei weniger als zwei Millionen lag. Durchschnittlich 1,68 Millionen Menschen waren zum Abschied noch einmal dabei.

Deutlich hinter RTL und Vox sorierte sich die Sat.1-Dokusoap "Hochzeit auf den ersten Blick" ein, die sich mit 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,5 Prozent Marktanteil aber auf dem ordentlichen Quoten-Niveau der Vorwoche hielt. Die anschließende Reihe "Lieben & Leben in Hollywood" geriet jedoch mit gerade mal 3,2 Prozent völlig unter die Räder. Insgesamt blieben ab 23:00 Uhr im Schnitt nur 240.000 Personen bei Sat.1.

