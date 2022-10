am 18.10.2022 - 09:09 Uhr

Auch die zweite Ausgabe der "ProSieben Politik Show" hat das Publikum am Montagabend nicht zum Einschalten bewegen können. Lediglich 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich um 20:15 Uhr für den Talk mit Linda Zervakis und Louis Klamroth erwärmen, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum nur 1,7 Prozent betrug. Dazu kommt, dass die "Politik Show" auch in der Zielgruppe kein Erfolg war: Mit 290.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren reichte es hier für ebenfalls desolate 4,5 Prozent - womit Klamroth auch das Duell mit dem ARD-Talk "Hart aber fair", den er ab 2023 übernehmen wird, klar verlor.

Doch nicht nur ProSieben konnte zum Start in die Woche nichts reißen: Noch schlechter lief es für RTLzwei, das seine Rollschuh-Show "Skate Fever" wohl schon nach zwei Folgen endgültig als Flop abhaken kann. Mit 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 1,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es sogar noch etwas schlechter als zum Auftakt. Auch "Naked Attraction" konnte danach das Ruder nicht mehr herumreißen und blieb mit nur 2,4 Prozent völlig blass.

Richtig bitter sind aber auch die Quoten von "Mieten Kaufen Live" um 17:05 Uhr. Nachdem sich das neue Format am vorigen Freitag immerhin auf 2,6 Prozent Marktanteil steigern konnte, setzte es zu Wochenbeginn nun ein neues Tief - mit lediglich 0,9 Prozent Marktanteil sorierte sich die RTLzwei-Show hinter diversen Mini-Sendern ein. Auch insgesamt hielt sich das Interesse angesichts von nur 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauern weiter in Grenzen. Aber auch "Köln 50667" enttäuschte danach mit nur 170.000 Fans sowie 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Die Folge war ein ernüchternder Tagesmarktanteil von nur 2,6 Prozent, womit RTLzwei auf Augenhöhe mit Super RTL und sogar knapp hinter Nitro landete. Mit durchschnittlich 4,4 Prozent lief es unterdessen zwar auch für Kabel Eins nicht berauschend, doch immerhin konnte der Sender in der Primetime eine nennenswerte Reichweite einfahren. Dort überzeugte der Spielfilm "Parker" im Schnitt 1,45 Millionen Menschen zum Einschalten. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei guten 5,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV