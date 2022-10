Die 15 Minuten Sendezeit haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Auftakt der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" in dieser Woche nicht gewonnen, dafür sind sie nun den Rest der Woche als Moderatoren am Vorabend in "Galileo" zu sehen, wie ProSieben es sich gewünscht hat. Falls man erwartet hatte, dass das der Sendung auch ein paar zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer zuspült, hat man sich allerdings geirrt, vertrieben haben sie - zumindest per saldo - aber auch niemand. Zumindest am ersten Tag machte sich der Moderationswechsel in den Quoten kaum bemerkbar.

Mit einem Marktanteil von 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sah es für "Galileo" zwar gut aus, es war auch der bislang beste Wert der Woche, er bewegte sich dennoch durchaus im Bereich des üblichen. Von den vergangenen 15 Sendungen erzielten fünf einen höheren, zehn einen geringeren Marktanteil. Insgesamt hatten im Schnitt 0,8 Millionen Personen die Sendung am Mittwoch verfolgt, auch das bewegte sich auf dem Niveau der vergangenen Tage.

In der Primetime machte dann "TV Total" wie üblich eine sehr gute Figur und war mit 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beim jüngeren Publikum der stärkste Fußball-Verfolger. 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Sendung mit Sebastian Pufpaff im Schnitt an. Der kleine Lichtblick, den es vergangene Woche für "Zervakis & Opdenhövel. Live." gegeben hatte, war hingegen nun schon wieder Geschichte.

Obwohl die Sendung erneut sehr kurz ausfiel und brutto nur rund eine dreiviertel Stunden dauerte, fiel "ZOL" nun wieder auf sehr schwache 4,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zurück. Nur 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Sendung im Schnitt an, 170.000 weniger als eine Woche zuvor. Danach drückte die Wiederholung der schon am Montag gefloppten "ProSieben Politik-Show" den ProSieben-Marktanteil noch auf 2,0 Prozent, was von der "ZOL"-Wiederholung nach Mitternacht sogar noch knapp unterboten wurde.

Dem starken "TV Total" zum Trotz kam ProSieben daher letztlich nicht über einen Tagesmarktanteil von 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und landete damit noch knapp hinter Sat.1 nur auf dem vierten Platz. Beim Gesamtpublikum holte ProSieben sogar nur 2,5 Prozent Marktanteil und sortierte sich so hinter ZDFneo, Kabel Eins und RTLzwei ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV