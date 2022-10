Mit Marktanteilen von 23,7 Prozent beim Gesamtpubilkum und 22,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war die DFB-Pokal-Übertragung im ZDF am Mittwoch das Maß der Dinge. Einfluss auf die Reichweiten der Konkurrenz hatte das trotzdem kaum. Zwar fiel "Mario Barth deckt auf" bei RTL mit 10,4 Prozent Marktanteil auf einen Tiefstwert, was aber nur an der ingesamt fußball-bedingt höheren TV-Nutzung lag, die absolute Reichweite blieb in der Zielgruppe mit 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zur Vorwoche nämlich völlig unverändert, die Gesamt-Reichweite kletterte sogar um 100.000 auf 1,91 Millionen.

Sat.1 erreichte mit "The Taste" insgesamt im Schnitt 1,14 Millionen Menschen und damit genauso viele wie eine Woche zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog hier sogar wieder von 8,9 auf 9,6 Prozent an. Stärkster Fußball-Verfolger um 20:15 Uhr war in der klassischen Zielgruppe ProSieben, wo "TV Total" mit 12,4 Prozent Marktanteil gewohnt gut lief, beim Gesamtpublikum landete erwartungsgemäß Das Erste mit dem Film "Eltern mit Hindernissen" auf dem zweiten Platz. 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für gute 14,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 7,1 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Wer in der vergangenen Woche schon Probleme hatte, tat sich aber natürlich auch in dieser Woche nicht leichter. Bei RTLzwei kann man sich zwar darüber freuen, dass "Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter" mit 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bislang mit Abstand beste Reichweite einfuhr und im Vergleich zur Vorwoche fast eine vierte Million an Reichweite zulegte, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb mit 3,8 Prozent aber trotzdem ernüchternd. "Vox Inside" erreichte zwar insgesamt mit 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ähnlich viele Leute wie in der Vorwoche, weil darunter aber weniger jüngere waren sackte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 1,4 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent ab.

Schlecht verlief der Abend für Kabel Eins, wo "16 Blocks" nicht über 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam und "Unbreakable - Unzerbrechlich" danach mit 3,3 Prozent auch nicht wesentlich besser lief. Noch ein Blick aufs Bayerische Fernsehen, wo am späteren Abend die Verleihung des runderneuerten Blauen Panthers übertragen wurde: Mit im Schnitt 0,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern blieb das Interesse überschaubar. Der Marktanteil lag bei 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV