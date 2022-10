Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Auch in der vergangenen Woche waren es natürlich wieder "heute-show" und "ZDF Magazin Royale", die nachträglich noch die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer durch zeitversetzte Nutzung einsammelten, direkt dahinter folgt dann aber auch schon der erste Teil des ZDF-Zweiteilers "Süßer Rausch". Um 340.000 steigerte sich die Gesamt-Reichweite innerhalb von drei Tagen nach der Erstausstrahlung noch auf 4,45 Millionen. Daten für den linear schlechter gelaufenenen zweiten Teil liegen noch nicht vor. An der Tatsache, dass man damit vor allem das ältere Publikum ansprach, änderte sich aber nichts. Zwar stieg der Marktanteil auch bei den 14- bis 49-Jährigen leicht an, mit 3,4 Prozent blieb die Sendung aber trotzdem wit unter dem ZDF-Schnitt.

Auch sonst waren es auch in der vergangenen Woche wieder vor allem ZDF-Sendungen, die hohe Aufschläge verbuchen konnten, sieben Plätze in der Top 10 gingen an die Mainzer, um 290.000 zog noch die Reichweite des Samstagskrimis "Stralsund" an, auch die "Nachtschicht" am Montag sammelte noch 200.000 weiter ein. Die größte Nachgewichtung im Ersten ging mit +230.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mal wieder an die Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Vor allem bei den Jüngeren legt die Serie Woche für Woche noch massiv zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog noch um 2,4 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent an.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 14.10.

22:30 4,77

(+0,92) 21,8%

(+3,0%p.) 1,59

(+0,56) 28,1%

(+7,5%p.) ZDF Magazin Royale 14.10.

23:04 2,46

(+0,53) 14,3%

(+2,5%p.) 1,28

(+0,48) 27,7%

(+8,1%p.) Süßer Rausch 16.10.

20:14 4,45

(+0,34) 14,7%

(+0,7%p.) 0,26

(+0,05) 3,4%

(+0,6%p.) Stralsund - Die rote Linie 15.10.

20:15 6,36

(+0,29) 22,8%

(+0,1%p.) 0,52

(+0,02) 8,6%

(-0,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 13.10.

18:48 2,45

(+0,23) 11,4%

(+0,9%p.) 0,40

(+0,12) 9,4%

(+2,4%p.) Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben 10.10.

20:26 2,93

(+0,23) 10,2%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,03) 5,1%

(+0,2%p.) Nachtschicht - Die Ruhe vor dem Sturm 10.10.

20:15 5,57

(+0,20) 19,1%

(-0,1%p.) 0,59

(+0,05) 8,5%

(+0,3%p.) Die Drei von der Müllabfuhr - Zu gut für die Tonne 14.10.

20:15 4,04

(+0,20) 14,5%

(+0,3%p.) 0,50

(+0,01) 8,3%

(-0,0%p.) Jenseits der Spree 14.10.

20:15 5,85

(+0,16) 20,9%

(-0,0%p.) 0,48

(+0,01) 8,0%

(-0,1%p.) The Chelsea Detective 16.10.

22:15 2,62

(+0,15) 14,7%

(+0,4%p.) 0,14

(+0,00) 3,3%

(+0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.10.-16.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Betrachtet man die größten Nachschläge in Sachen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffen es auch immerhin zwei Sendungen der Privaten unter die Top 10. Dabei sticht vor allem "The Taste" heraus. Das war in der vergangenen Woche zwar nach vorläufig gewichteten Werten unter die 10-Prozent-Marke gefallen, eroberte diese durch einen nachträglichen Aufschlag um 1,7 Prozentpunkte wieder zurück. Mit 10,6 Prozent Marktanteil gehört die Show inzwischen zu den größten Erfolgen im Sat.1-Programm.

Auch "MaiThink X - Die Show" konnte bei ZDFneo wieder nachträglich stark zulegen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat sich auf 3,3 Prozent mehr als verdoppelt, auch die Gesamt-Reichweite erhöhte sich noch massiv von 150.000 auf 280.000. Auch die Wiederholung der Sendung der Vorwoche schaffte es unter die Top 10, ebenso die des "ZDF Magazin Royale". Und mit "Studio Schmitt" gehört auch eine vierte ZDFneo-Sendung zu den Formaten, die nachträglich in Sachen Marktanteil beim jungen Publikum am meisten zulegen konnten.

Außerhalb der Top 10 rangiert zwar "Willkommen bei den Reimanns", trotzdem ist der Nachschlag von 0,6 Prozentpunkten auf 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bemerkenswert - es war nämlich der beste Wert, den das Format jemals bei Kabel Eins erzielen konnte. Insgesamt zog die Reichweite nachträglich noch um rund 80.000 auf 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschaue an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 14.10.

23:04 2,46

(+0,53) 14,3%

(+2,5%p.) 1,28

(+0,48) 27,7%

(+8,1%p.) heute-show 14.10.

22:30 4,77

(+0,92) 21,8%

(+3,0%p.) 1,59

(+0,56) 28,1%

(+7,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 13.10.

18:48 2,45

(+0,23) 11,4%

(+0,9%p.) 0,40

(+0,12) 9,4%

(+2,4%p.) MAITHINK X - Die Show 16.10.

22:20 0,28

(+0,13) 1,4%

(+0,6%p.) 0,17

(+0,09) 3,3%

(+1,7%p.) The Taste 12.10.

20:14 1,28

(+0,14) 5,8%

(+0,5%p.) 0,59

(+0,12) 10,6%

(+1,7%p.) Markus Lanz 11.10.

23:15 1,40

(+0,07) 13,6%

(+0,3%p.) 0,29

(+0,04) 12,6%

(+1,4%p.) Studio Schmitt 13.10.

22:20 0,15

(+0,06) 0,8%

(+0,3%p.) 0,10

(+0,06) 2,2%

(+1,2%p.) ZDF Magazin Royale 16.10.

21:48 0,23

(+0,06) 0,9%

(+0,2%p.) 0,15

(+0,07) 2,4%

(+1,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.10.

19:38 2,28

(+0,14) 9,1%

(+0,4%p.) 0,75

(+0,07) 14,5%

(+1,0%p.) MAITHINK X - Die Show 15.10.

18:14 0,22

(+0,04) 1,3%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,03) 1,9%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.10.-16.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV