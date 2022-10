am 21.10.2022 - 08:58 Uhr

Dass im Norden verortete Krimis eine enorme Anziehungskraft besitzen, zeigte sich schon Anfang des Jahres, als "Nord bei Nordwest" und "Nord Nord Mord" grandiose Quoten einfahren konnten. Und es setzt sich derzeit beim "Usedom-Krimi" fort, der im Ersten am Donnerstag einen neuen Bestwert einfahren konnte: 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, wie Katrin Sass zum mittlerweile 18. Mal auf der Insel ermittelte. Auf dem Krimi-Sendeplatz am Donnerstag hatte in diesem Jahr nur das schon genannte "Nord bei Nordwest" Anfang des Jahres eine höhere Reichweite verzeichnen können.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte auf herausragende 28,6 Prozent, was natürlich die haushohe Marktführung beim Gesamtpublikum bedeutete. "Marie fängt Feuer" als stärkster Verfolger um 20:15 Uhr hatte mit 3,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine nicht mal halb so hohe Reichweite. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief der "Usedom-Krimi" zwar nicht ganz so gut, lag mit 10,7 Prozent Marktanteil aber ebenfalls weit über dem Senderschnitt und musste sich um 20:15 Uhr nur RTL geschlagen geben.

Später am Abend meldete sich im Ersten die "Carolin Kebekus Show" mit der neuen Staffel auf dem Bildschirm zurück. 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt insgesamt zu, was die höchste Reichweite seit Juni 2020 für das Format war. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum war zwar mit 9,1 Prozent trotzdem einstellig, mit 8,8 Prozent lag die Sendung beim jüngeren Publikum aber zumindest ebenfalls klar über den Normal-Werten des Ersten. Nur eine einzige Ausgabe in der bisherigen Historie der Sendung hatte (vorläufig gewichtet) einen höheren Wert erzielen können.

Noch erfolgreicher war am späten Donnerstagabend beim jungen Publikum trotzdem das ZDF mit seinem Talkprogramm. So punktete "Maybrit Illner" mit insgesamt 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur beim Gesamtpublikum, wo der Marktanteil 15,1 Prozent betrug, sondern überzeugte mit 9,5 Prozent Marktanteil auch bei den 14- bis 49-Jährigen. "Markus Lanz" steigerte sich anschließend noch weiter auf Marktanteile von 18,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV