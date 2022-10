Ob "Supernasen"-Jubiläum, "Dirty Dancing"-Geburtstag oder "Puppenstars"-Comeback: Mit seinen Samstagabendshow hat RTL in den vergangenen Wochen kein sonderlich glückliches Händchen bewiesen. Umso überraschender, dass der Kölner Sender in dieser Woche plötzlich zum Marktführer avancierte - und mit den "RTL Wasserspielen" sogar "The Masked Singer" hinter sich lassen konnte.

Allerdings fiel das Rennen um die Spitzenposition in der Primetime denkbar knapp aus: Mit durchschnittlich 910.000 Zuschauerinnen zwischen 14 und 49 Jahren sowie starken 16,1 Prozent Marktanteil hatten die "Wasserspiele" letztlich aber die Nase vorn. "The Masked Singer" musste sich bei ProSieben mit 870.000 jungen Fans zufriedengeben und erzielte einen Marktanteil von 15,3 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche ging der Marktanteil der Masken-Show somit um fast fünf Prozentpunkte zurück.

Zuschauer-Trend: The Masked Singer Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Und auch insgesamt lieferten sich RTL und ProSieben am Samstagabend ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen: Während die "RTL Wasserspiele" auf 1,88 Millionen Personen sowie 7,7 Prozent Marktanteil kamen, erzielte "The Masked Singer" mit 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Schnitt 7,6 Prozent. Auch hier ging es binnen Wochenfrist kräftig nach unten: Über 300.000 Menschen büßte ProSieben ein - und im Vergleich zum Staffel-Auftakt kamen "The Masked Singer" sogar über eine halbe Million abhanden. Nur einmal fiel die Gesamt-Reichweite in bislang sieben Staffeln niedriger aus als diesmal.

Dank des unverhofften Rückenwinds konnte diesmal sogar "Take me out" bei RTL noch etwas reißen: Mit einem Marktanteil von 12,6 Prozent verzeichnete die Kuppelshow am späten Abend den besten Wert der Staffel, insgesamt blieben noch 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran. Bei ProSieben hielt "red" bis kurz nach Mitternacht indes noch 1,22 Millionen Menschen bei der Stange. Hier lag der Zielgruppen-Marktanteil bei 12,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV