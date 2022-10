Erste Weihnachtsspots stürmen die Werbe-Charts

Wie schon am Samstag, hat die Online-Jobbörse StepStone auch am Sonntag die Spitzenposition im AdScanner-Ranking übernommen. Mit 198 ausgestrahlten Werbespots kam StepStone auf eine Reichweite von 76,44 XRP - dicht gefolgt von Parship und O2, die auf jeweils mehr als 75 Reichweiten-Punkte kamen, wie die Auswertung ergeben hat. Dabei warb übrigens niemand so häufig wie O2: Ganze 348 Mal flimmerten die Spots des Telekommunikationsanbieters am Sonntag über die Bildschirme - da kam nicht mal Buhl Data Service mit der WISO Steuer ran.

Bemerkenswert ist unterdessen, dass auch das Weihnachtsgeschäft allmählich in die TV-Werbung vordringt. Zwei Monate vor dem Fest schaffte es das Möbelhaus Jysk mit seinen Weihnachtsangeboten am Sonntag in die Top 10 von AdScanner. Ein XRP von 53,75 reichte für den zehn Platz in der Hitliste. Anders als etwa O2 setzte Jysk nicht auf Masse: Nur 82 Mal wurden die Spots ausgestrahlt. Zalando brauchte für seinen XRP von 56,67 sogar nur 57 Ausstrahlungen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass die Zalando-Werbung ausschließlich bei ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und ProSieben Maxx zu sehen war.

© AdScanner

Jysk wiederum setzte bei der Wahl seiner Umfelder auf eine breitere Streuung. Die meisten Spots waren übrigens beim kleinen Frauensender TLC zu sehen - für die größten Reichweiten sorgten jedoch letztlich die Ausstrahlungen bei Sat.1 und RTL.

© AdScanner