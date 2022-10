Mit einer 25 Stunden andauernden Livesendung, die also auch in diesen Minuten noch im Livestream der ARD-Mediathek läuft, haben sich Kai Pflaume, Bernhard Hoecker, Elton und somit das ARD-Ratespiel "Wer weiß denn sowas?" zurückgemeldet. Der Marathon startete am Montag um 18 Uhr mit einer Doppelfolge, lief linear also bis etwa 19:45 Uhr und sicherte sich dabei auf Anhieb wieder die gewohnt guten Quoten. 3,16 und 3,24 Millionen Menschen schalteten die Doppelfolge ein. Der Quizmarathon generierte auf seinem angestammten Sendeplatz 18,3 Prozent Marktanteil, auf dem Slot, auf dem eigentlich ein Krimi läuft, dann noch schöne 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden starke 10,5 sowie 9,5 Prozent Marktanteil erreicht.

Ab Mitternacht schaltete sich Das Erste dann nochmals ins "WWDS?"-Studio, zeigte die Nachtschicht rund eine Stunde lang und erreichte damit im Schnitt rund 710.000 Personen (9,4%). Sehr gefragt war indes auch die Primetime des Senders. Ab 20:15 Uhr lief eine Doku namens "Russland, Putin und wir Ostdeutsche", die insbesondere bei den Jüngeren auf reges Interesse stieß, nämlich auf 11,1 Prozent. Insgesamt schauten 3,03 Millionen Leute (11%) den Film, den Das Erste als sehr persönliche Reise von Moderatorin Jessy Wellmer angekündigt hatte. Auch "Hart aber fair" war mit 3,28 Millionen Zusehenden und 12,7 Prozent sehr stark unterwegs. In der Sendung wurde gefragt, warum West- und Ostdeutsche Russlands Krieg "so anders sehen".

Am späteren Abend, nach den "Tagesthemen", sicherte sich zudem "Deutsche und Russen – Frieden und Krieg" noch 9,3 Prozent bei den Jüngeren. 1,63 Millionen Menschen sahen diese Doku. Das ZDF punktete um 20:15 Uhr mit dem 90-Minüter "Die Bürgermeisterin", der auf 4,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Ihm folgte eine thematisch passende Begleitdoku namens "Engagiert und attackiert", die sich im Schnitt noch 2,74 Millionen Personen ansahen.

Im RTL-Programm punktete neben dem 21,3 Prozent holenden "RTL Aktuell" ab 18:45 Uhr auch "GZSZ" mit diesmal schönen 17,3 Prozent sowie zur Primetime "Bauer sucht Frau" mit weiterhin starken 15,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Vormittags machte Richter Ulrich Wetzel in der 10-Uhr-Stunde einen Sprung. Er kam am Montag auf wunderbare 13,2 Prozent. Nachmittags sicherte er sich 9,4 Prozent (Bestwert!), seine Kollegin Salesch kam in der Stunde zuvor auf 10,5 Prozent - alle RTL-Werte beziehen sich auf die Zielgruppe. Insgesamt holte Salesch am Nachmittag 0,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, Wetzel kam gar auf 0,93 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV