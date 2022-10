Auch am Mittwoch war es Lidl, das die höchsten Reichweiten mit seinen Werbespots einfuhr. Wie schon am Vortag liefen auch am Mittwoch um die 150 Spots, der XRP-Wert hielt sich im dreistelligen Bereich und landete letztlich bei annährend 105 Punkten. Auf Platz zwei ging es für Edeka nach vorne, auch dieser Händler bewarb erfolgreich seine unterschiedlichen Produkte. Er setzte am Mittwoch aber nur 116 Spots ein, der gemessene XRP-Wert lag bei knapp 70.

Seit Montag hat indes der Lieferdienst Flaschenpost eine neue Kampagne aufgesetzt – für den Mittwoch wurden 124 Buchungen getätigt, fast 40 Prozent entfielen dabei auf das klassische Nachmittagsprogramm zwischen 13 und 17 Uhr. Besonders häufig war die Werbung für den Lieferdienst bei ntv und Sixx zu sehen, auch Kabel Eins und Kabel Eins Doku wurden genutzt, um die entsprechende Werbebotschaft zu übermitteln.

Weiterhin am Fleißigsten im deutschen Fernsehen wirbt indes Lotto24 – 369 Spots wurden binnen eines Tages geschaltet. Daran, dass die Reklame hauptsächlich auf Nischensendern zu finden ist, ändert sich aber seit Wochen nichts. Der ermittelte XRP-Wert von Lotto24 blieb mit 32,6 relativ niedrig.

