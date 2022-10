Nachdem der "Usedom-Krimi" in der vergangenen Woche mit 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Rekord aufstellte, verlor der nächste Film aus der Reihe diesmal etwas an Reichweite - aber auf so hohem Niveau, dass es trotzdem kaum etwas zu meckern gibt: 7,15 Millionen Krimi-Fans schalteten diesmal ein, was beim Gesamtpublikum stolzen 27,2 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es zwar wie üblich nicht ganz so gut aus, mit 9,9 Prozent Marktanteil wurden aber auch hier die ARD-Normalwerte weit übertroffen.

Ein paar Fans hat da in dieser Woche womöglich RTL abgegraben, das die Europa-League-Partie zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus übertrug. Vor allem in Sachen Gesamt-Reichweite half das dem Sender: Die erste Hälfte sahen sich im Schnitt 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, nach der Halbzeitpause waren ab 22 Uhr dann sogar im Schnitt 3,04 Millionen mit dabei. Dadurch zogen auch die Marktanteile von anfänglich 8,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,9 Prozent in der Zielgruppe noch auf 15,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Auch im Verlauf der zweiten Halbzeit dürfte es dabei sukzessive nach oben gegangen sein: Für die Minuten nach dem Spiel gibt RTL nämlich sogar eine Reichweite von 3,23 Millionen und Marktanteile von 19,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. Die Highlights und Zusammenfassungen der anderen Spiele nach 23 Uhr verfolgten dann noch 1,54 Millionen personen im Schnitt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich hier bei guten 13,5 Prozent.

Um die in der Regel quotenschwache Fußball-Vorberichterstattung zu verkürzen, hatte RTL ab 20:15 Uhr wieder eine 15-minütige News-Sondersendung mit Spartipps eingebaut. Das zahlte sich aus: Sie erzielte 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - während der nachfolgende Countdown zum Fußball-Spiel dann nur 7,2 Prozent erreichte.

Während RTL also nach 22 Uhr zulegte, war der stärkste ARD-Verfolger in Sachen Gesamtreichweite um 20:15 Uhr wieder das ZDF. "Marie fängt Feuer" konnte mit dem "Usedom-Krimi" aber bei Weitem nicht mithalten und erreichte mit 3,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von 12,2 Prozent beim Gesamtpublikum. 6,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Noch ein Blick auf den späten Abend, wo "Markus Lanz" krankheitsbedingt zum zweiten Mal entfiel. Dass man stattdessen nochmal die Reportage "Markus Lanz - Amerika ungeschminkt" zeigte, war wohl eine ganz gute Entscheidung. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Sendung mit 8,0 Prozent sogar den höchsten ZDF-Marktanteil zwischen 16 Uhr und 1:45 Uhr nachts.

Gute Nachrichten kamen indes auch von "Punkt 6" bei RTL: Das Frühmagazin erreichte am Donnerstag mit starken 19,5 Prozent Marktanteil ein überraschendes Quoten-Hoch, auch "Punkt 7" hielt sich mit 12,8 Prozent noch sehr gut. "Punkt 8" war eine Stunde später allerdings schon wieder einstellig.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV