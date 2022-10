Die Lust auf das Comeback der Nachmittags-Talks war offenbar doch nicht so ausgeprägt wie man das bei Sat.1 gehofft hat. An Tag 4 fiel die Neuauflage von "Britt" nun jedenfalls noch tiefer in den Quotenkeller. Im Schnitt sahen sich gerade mal 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige am Donnerstag den Talk zum Thema Botox an - und es ist schon bemerkenswert, dass diese kaum noch messbare Reichweite um diese Zeit noch für 2,1 Prozent Marktanteil reichte. Insgesamt erreichte die Sendung im Schnitt 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was beim Gesamtpublikum 2,9 Prozent Marktanteil entsprach.

Diesmal funktionierte auch zuvor die "Klinik am Südring" schon nicht und kam nur auf 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dementsprechend war natürlich auch der Plan von RTLzwei, dieses Sat.1-Publikum mit der unter neuem Namen fortgeführten "Südklinik am Ring" direkt im Anschluss abzugreifen, zum Scheitern verurteilt. Die Sendung markierte mit nur 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls ihren bisherigen Tiefstwert. Insgesamt sahen hier im Schnitt nur 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Auch RTL machte aus der Schwäche von Sat.1 vor allem mit Blick aufs jüngere Publikum eigentlich nicht genug: "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" blieb mit 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erneut im einstelligen Bereich - allerdings ist die Gesamt-Reichweite mit 0,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin beachtlich. Hier lag der Marktanteil mit 9,3 Prozent sogar höher und weit über dem RTL-Senderschnitt. Marktführer um 16 Uhr beim jungen Publikum war aber stattdessen ProSieben, wo "The Big Bang Theory" 13,0 und 12,2 Prozent Marktanteil erzielen konnte, auch Vox war mit "Guidos Deko-Queen" in diesem Timeslot mit 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich unterwegs.

Doch nochmal zurück zu Sat.1: Dort war "Britt" bei Weitem nicht das einzige Sorgenkind, "Lenßen übernimmt" lief um 17 Uhr mit 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zunächst sogar noch schlechter, baute aber zur zweiten Folge hin Reichweite auf und steigerte sich zumindest auf 3,6 Prozent. Das wurde von "Doppelt kocht besser" um 18 Uhr allerdings prompt wieder auf 1,8 Prozent halbiert. Die Gesamt-Reichweite stürzte sogar von 0,82 Millionen um 17:30 Uhr auf 0,35 Millionen um 18 Uhr ab. Auch "Mein Mann kann" um 19 Uhr findet weiterhin nicht sein Publikum und ging am Donnerstag mit 2,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe unter.

