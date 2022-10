RTL hat in den vergangenen Jahren schon unzählige Male am Konzept seiner morgendlichen Info-Schiene gearbeitet, gegen das "Sat.1 Frühstücksfernsehen", das beim jüngeren Publikum dominiert, und die Morgenmagazine von ARD und ZDF, die in Sachen Gesamt-Reichweite vorn liegen, fand man aber kein Rezept. Auch die Wiedereinführung der "Punkt"-Magazine im Frühjahr brachte zunächst nicht die Lösung.

Doch zumindest in der Stunde zwischen 6 und 7 Uhr entwickelt sich "Punkt 6" zuletzt ziemlich gut. Am Freitag kam die Sendung auf einen Marktanteil von 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und schloss damit seine bislang erfolgreichste Woche mit einem erneut starken Wert ab. Der Wochenschnitt liegt bei 14,3 Prozent, am Donnerstag war der Marktanteil sogar bis auf 19,5 Prozent hinaufgeschossen. Auch wenn man den Monatsschnitt betrachtet steht "Punkt 6" nach derzeitigem Stand bei 11,7 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte über dem bisherigen Bestwert.

Marktanteil-Langzeittrend: Punkt 6

14-49 Jahre

Allerdings bleibt weiterhin auch festzuhalten, dass es RTL weiterhin nicht gelingt, das Quotenniveau den Morgen über zu halten. "Punkt 7" lag am Freitag beispielsweise nur bei 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Punkt 8" bei 9,0 Prozent - und das war sogar schon einer der besseren Werte. Der Monatsschnitt von "Punkt 8" beläuft sich aktuell sogar nur auf 6,9 Prozent.

Zum Vergleich: Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" kam am Freitag auf 16,3 Prozent Marktanteil zwischen 5:30 und 10 Uhr, hier sahen im Schnitt 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Bei den "Punkt"-Magazinen von RTL pendelte die Gesamt-Reichweite zwichen 210.000 und 250.000. Doch Marktführer bei Jung und Alt war das "ARD-Morgenmagazin", das - allerdings auch begünstigt durch die Ausstrahlung auf zwei Sendern - im Schnitt 730.000 Personen erreichte und nicht nur stolze 22,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte, sondern auch sehr gute 17,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Apropos Öffentlich-Rechtliche: Dort lief in den letzten Tagen auch "Live nach Neun" beim jüngeren Publikum ungewöhnlich stark. Am Freitag lag der Marktanteil in dieser Altersgruppe bei 9,7 Prozent, der Wochenschnitt fiel mit 8,4 Prozent so hoch aus wie zulezt Ende 2021. In Sachen Gesamt-Reichweite liegt aber weiterhin der ZDF-Konkurrent "Volle Kanne" vorn. 640.000 Personen sahen die ZDF-Show am Freitag, 430.000 "Live nach Neun".

