Kurz vor Halloween hat RTLzwei am Sonntagabend zwei neue Folgen der kultigen Mystery-Reihe "X-Factor: Das Unfassbare" mit Jonathan Frakes ausgestrahlt und damit einen schönen Quoten-Erfolg feiern können. Die erste Folge zählte um 20:15 Uhr im Schnitt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der zweiten waren direkt im Anschluss nur geringfügig weniger dabei. Bemerkenswert sind aber vor allem die Marktanteile in der Zielgruppe, die mit 7,6 und 8,6 Prozent deutlich über den Normalwerten von RTLzwei lagen.

Besonders beliebt waren die neuen Folgen nach Angaben des Senders vor allem bei den 14- bis 49-jährigen Frauen, wo der Marktanteil sogar auf bis zu 9,8 Prozent anstieg. Aber auch mit Wiederholungen von "X-Factor" konnte RTLzwei im weiteren Verlauf des Abends noch punkten - hier beliefen sich die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe auf 7,2 und 6,2 Prozent. Tagsüber hatte der Sender zudem ebenfalls schon über weite Strecken hinweg auf den Grusel-Klassiker gesetzt und in der Spitze bis zu 7,1 Prozent Marktanteil erzielt. Mit einem Tagesmarktanteil von 5,6 Prozent ließ RTLzwei am Sonntag letztlich sogar Vox hinter sich.

Unter den kleinen Sendern war indes Nitro am stärksten: Dort kann man sich über einen Tageswert von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. So punktete tagsüber etwa die Eigenproduktion "Verkauft & zugelassen - Die Autohändler" mit bis zu 3,0 Prozent Marktanteil und am Abend lockten die "CSI"-Serien bis zu 640.000 Krimi-Fans vor den Fernseher. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent erwischte zudem auch Comedy Central einen starken Tag. Hier erwies sich unter anderem "Modern Family" mit teils mehr als vier Prozent Marktanteil am Nachmittag als kleiner Hit.

Schöne Erfolge feierte daneben auch der öffentlich-rechtliche Spartensender ZDFinfo, der sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 2,3 Prozent Marktanteil erzielte. Besonders gefragt war dabei am Vorabend die Dokumentation "Die Geheimnisse von Sakkara", die von 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Auch "Ägypten - Schatzkammer der Archäologie" kam zuvor bereits auf eine ähnliche Reichweite.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV