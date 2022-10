Die Zahl der Parship-Spots im deutschen Fernsehen ist weiterhin groß: Gleich 287 Mal flimmerten die Spots am Sonntag über die Bildschirme - nur die Werbung für die WISO Steuer war noch ein paar Mal häufiger zu sehen. Zumindest mit Blick auf die Reichweite hat sich die TV-Werbung für die Dating-Plattform gelohnt, denn mit einem XRP von 110,82 kam am Sonntag kein anderes werbendes Unternehmen an Parship vorbei.

Auch andere Online-Plattformen waren am Sonntag im deutschen Fernsehen mit großen Reichweiten vertreten: StepStone kam mit 87,30 XRP-Punkten im AdScanner-Ranking auf den zweiten Platz, das - wie Parship zu ProSieben Sat.1 gehörende - Vergleichsportal Verivox folgte mit 70,03 Punkten auf Rang drei. Auch der Konkurrent Check24 war mit seiner aktuellen Kampagne erfolgreich und kam auf einen XRP von 66,77 - benötigte dafür allerdings nur 90 Spots, während Verivox 108 Mal im deutschen Fernsehen warb.

Interessantes Detail: Nicht nur die WISO Steuer wurde kurz vor Ende der Frist zur Abgabe der Steuererklärung stark beworben - auch die Steuer-App von Steuerbot fand sich mit 163 Spots in den Top 10 der am meisten ausgestrahlten Spots. Den zehnten Platz belegte mit TaxFix noch eine weitere Steuererklärungs-Appp. Mit einem XRP von 25,66 erreichte Taxfix jedoch nur eine vergleichsweise geringe TV-Reichweite, was vor allem damit zusammenhängt, dass große Sender nicht ganz so oft belegt wurden. Stattdessen entfielen die meisten Spots auf Sky Sport News und Kabel Eins Doku.

