Die zweite von insgesamt drei Folgen der Vox-Inklusionsdoku "Zum Schwarzwälder Hirsch" hat überraschend deutlich zugelegt und am Montagabend in der klassischen Zielgruppe auch das ebenfalls erfolgreich abschneidende Sat.1-Format "Hochzeit auf den ersten Blick" hinter sich gelassen. Für die Sendung mit u.a. Tim Mälzer ging es im Vox-Programm um fast vier Prozentpunkte nach oben. Ab 20:15 Uhr erreichte das Format diesmal genau zehn Prozent Marktanteil, das Debüt sieben Tage zuvor hatte nach vorläufigen Daten etwas mehr als sechs Prozent generiert. Insgesamt stieg die Reichweite diesmal auf 1,15 Millionen, 0,55 Millionen waren davon werberelevant.

Der Primetimesieg in der Zielgruppe ging übrigens an eine weitere "Bauer sucht Frau"-Folge im RTL-Programm. Zur besten Sendezeit kam das Format auf 14,2 Prozent bei den Umworbenen und somit ein starkes Ergebnis. 3,37 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein. Gut verlief auch eine weitere "Barbara Salesch"-Ausstrahlung am Nachmittag um 15 Uhr: Ihr Strafgericht sicherte sich im Schnitt 13,1 Prozent in der Zielgruppe.

In Sat.1 holten die Daytime-Neustarts "Britt" (16 Uhr) und "Mein Mann kann" (19 Uhr) 3,1 sowie 3,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, sie lagen somit also deutlich unter der Sendernorm. "Doppelt kocht besser" kam in der 18-Uhr-Stunde nicht über 2,2 Prozent hinaus.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV