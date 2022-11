am 01.11.2022 - 09:31 Uhr

Es gab am Montagabend kein Vorbeikommen am ZDF-Fernsehfilm der Woche. Die Reihe "Solo für Weiss" sicherte sich annährend ein Viertel der Fernsehsenden. Auf die Folge "Todesengel" entfielen im Schnitt 24,6 Prozent Marktanteil. Mit einer durchschnittlichen Reichweite in Höhe von 6,68 Millionen war der 90-Minüter das meistgesehene Programm des Tages. Zudem lief es montags zur besten Sendezeit für das ZDF zuletzt im Februar 2022 besser. "Solo für Weiss" punktete übrigens auch bei den 14- bis 49-Jährigen – mit siebeneinhalb Prozent.

Immerhin bei den Jüngeren zog eine weitere Ingo-Zamperoni-Doku im Ersten am ZDF-Programm vorbei. Weil in den USA bald die so genannten Midterm-Elections stattfinden, hat sich der ARD-Journalist erneut ein Bild von der politischen Stimmung gemacht. Heraus kam die Reportage "Trump, Biden, meine US-Familie und ich", die sich ab 20:15 Uhr 10,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen ansahen. Insgesamt generierten die 45 Minuten 10,4 Prozent Marktanteil (2,86 Millionen). Auf etwas mehr als zweieinhalb Millionen Zusehende kam im Anschluss "Hart aber fair" (9,7% gesamt, 6,8%) bei den Jungen.

Im ZDF sahen ab 21:45 Uhr 17 Prozent das "heute journal", die Gesamt-Reichweite der Nachrichtensendung lag am Montag bei 4,14 Millionen. "Vigil" verbuchte mit einem Doppelpack ab 22:15 und 23:10 Uhr dann noch 2,78 und 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Quoten beim Gesamtpublikum sanken auf 12,5 und 12,9 Prozent, sie lagen somit aber noch im ordentlichen Bereich.

Stark unterwegs war abends ZDFneo. Wie üblich zeigte der Sender montags zwei "Inspector Barnaby"-Folgen und wie üblich ließen sich damit ganz wunderbare Quoten generieren. 4,6 Prozent wurden ab 20:15 Uhr gemessen, 6,4 Prozent ab kurz vor 21:45 Uhr. 1,25 sowie 1,28 Millionen Personen schalteten ein. Kaum Interesse rief indes die Ausstrahlung neuer "Parlament"-Folgen beim Spartensender One hervor. Die Quoten lagen nur knapp im messbaren Bereich. Mit rund 40.000 Zusehenden verbuchte die 21-Uhr-Folge die höchsten Reichweiten. Zum Vergleich: Eine "Sturm der Liebe"-Wiederholung hatte ab halb acht Uhr abends noch über 300.000 Menschen zum Sender gelockt.

