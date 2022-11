Das hat sich angedeutet: Nachdem "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" in den zurückliegenden Tagen schon mehrfach Kurs auf die Millionen-Marke nahm, hat die RTL-Show am Dienstag nun diese Hürde erstmals übersprungen. Genau eine Million Menschen entschieden sich im Schnitt ab 16:00 Uhr für die Gerichtsshow, was beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 8,4 Prozent sorgte. Eine solche Reichweite hat man schon länger nicht mehr im RTL-Nachmittagsprogramm gesehen.

Am Tag zuvor hatte bereits "Barbara Salesch - Das Strafgericht" mit 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Bestwert aufgestellt. Beide Shows eint allerdings, dass sie vor allem ein älteres Publikum ansprechen: So erreichte Wetzel am Dienstag im Schnitt nur einen Marktanteil von 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, lag damit aber zumindest klar vor der Talkshow "Britt", die in Sat.1 mit nur 3,0 Prozent enttäuschte. Salesch kam zuvor bei RTL auf 8,4 Prozent. Am Montag hatte die Richterin mit 13,1 Prozent allerdings den höchsten Marktanteil seit dem Wechsel auf den 15-Uhr-Sendeplatz eingefahren.

Auch am Dienstagabend erreichte RTL übrigens nicht zuletzt die Älteren, denn während "RTL Direkt", das "Stallgeflüster" von "Bauer sucht Frau" und ein "Extra Spezial" beim Gesamtpublikum nach 22:15 Uhr durchweg zweistellige Marktanteile erzielten, waren in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur Werte zwsichen 7,3 und 9,2 Prozent drin. Immerhin: "Bauer sucht Frau" hatte zum Start in den Abend noch gute 13,0 Prozent erzielt. Insgesamt war die Kuppelshow mit 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern der größte Verfolger der ARD-Serien.

Hinter der "Tagesschau" rangierte am Dienstag "Die Kanzlei" mit 4,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an der Spitze. Der Gesamt-Marktanteil lag bei sehr guten 16,8 Prozent. "In aller Freundschaft" brachte es anschließend noch auf 4,23 Millionen Fans, die 15,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Die "ZDFzeit"-Doku "Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft" musste sich hingegen mit nur 2,50 Millionen Personen zufriedengeben, "Frontal" kam danach auf 2,06 Millionen. Das reichte nur für einen schwachen Marktanteil von 7,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV