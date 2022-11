Am Samstag ging die siebte Staffel von "The Masked Singer" zu Ende und konnte zum Abschied nochmal richtig glänzen: 1,21 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten der Finalshow mit einem Marktanteil von 23,1 Prozent einen neuen Staffelbestwert. Insgesamt saßen zwar ebenfalls wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher als in den letzten Wochen - die Reichweite der Auftaktshow dieser Staffel von Anfang Oktober wurde trotzdem nicht ganz erreicht: 2,29 Millionen sahen im Schnitt zu, was 10,0 Prozent Marktanteil entsprach. Beim "red"-Nachklapp blieben im Anschluss noch 1,04 Millionen Personen dran, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde somit bis 0:45 Uhr bei 17,1 Prozent gehalten.

Alles in allem dürfte man bei ProSieben mit der siebten Staffel aus Quotensicht sehr zufrieden sein. Der Staffel-Schnitt lag in diesem Herbst mit 19,6 Prozent zwar zum zweiten Mal in der Geschichte des Formats unter der 20-Prozent-Marke, aber wieder etwas höher als im Frühjahr, als knapp 19 Prozent zu Buche standen. Die Gesamt-Reichweite schrumpfte mit im Schnitt knapp unter 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber erneut leicht. In jedem Fall gehört "The Masked Singer" damit aber auch nach sieben Staffeln zu den erfolgreichsten ProSieben-Formaten.

Doch auch wenn der Abend beim jungen Publikum von ProSieben dominiert, dürfte man auch bei RTL ganz glücklich sein. War man in den ersten Wochen gegen "The Masked Singer" noch regelmäßig völlig untergegangen, so zeigten in den vergangenen beiden Wochen die "Wasserspielen" und das Revival von "RTL Samstag Nacht", dass man trotz Masken-Konkurrenz durchaus punkten kann. Und auch diesmal gelang "Denn sie wissen nicht, was passiert" ein Achtungserfolg - und das, obwohl der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" diesmal sowohl Jauch als auch Gottschalk fehlten.

Doch auch auf sich allein gestellt konnte Barbara Schöneberger mit 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen durchaus ordentliche Quoten erzielen, die trotz der harten Konkurrenz gar nicht allzu weit unter dem Niveau der vergangenen Ausgaben lagen. Die Gesamt-Reichweite fiel mit im Schnitt 1,78 Millionen sogar um 160.000 höher aus als bei der letzten Sendung im September. "Take me out" erzielte zu nächtlicher Stunde dann zudem zumindest mit der ersten Folge auch noch gute 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV