Eine weitere Folge von "Ninja Warrior Germany" hat dem Sonntagabend bei RTL gut getan. Schon eine Woche zuvor wurden mit der Unterhaltungsshow ungewöhnlich hohe Werte gemessen, nämlich knapp 15 Prozent in der klassischen Zielgruppe, als Promis den Parcours bezwangen. In dieser Woche nun reichte es beim zweiten Halbfinale der Staffel zu 13,2 Prozent. Mit rund 850.000 Zusehenden im umworbenen Alter sicherte sich RTL um 20:15 Uhr den zweiten Rang hinter dem ARD-"Tatort". Lässt man die "Ninjas" sieben Tage zuvor außer Acht, lief es für den Kölner Sender an einem Sonntagabend zuletzt Ende September bei einer "Sommerhaus der Stars"-Ausstrahlung ähnlich gut. Insgesamt übrigens kamen die "Ninjas" am Sonntag auf 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bei Vox verabschiedete sich ab 20:15 Uhr die Herbststaffel von "Grill den Henssler" – zum Staffelfinale schauten die Pochers in der Sendung vorbei. Die Quoten stiegen deutlich. Nach den schwachen rund fünf Prozent in der Zielgruppe sieben Tage zuvor, wurden nun achteinhalb Prozent gemessen. Die Reichweite stieg auf 1,61 Millionen – ein Plus von mehr als 400.000 Zusehenden. Allgemein tat sich die Herbststaffel der Primetime-Koch-Show aber wieder schwerer. Sie erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen nur etwas mehr als sieben Prozent, im Frühjahr noch lagen die Ergebnisse rund 0,5 Prozentpunkte höher.

Die nun am Vorabend eingesetzten "Beet-Brüder" lieferten am Sonntag mit einer alten Folge indes gute 6,7 Prozent Marktanteil und präsentierten sich somit stärker als "Eingecheckt und Ausgecheckt" sowie "Stadt, Land, Flucht". 1,17 Millionen Personen schauten ab 18:15 Uhr zu. Mit Werten von etwas mehr als siebeneinhalb Prozent punktete bei Vox nachmittags auch der Film "Cinderella" und "Auto Mobil".

Schwer tat sich indes Panagiota Petridous neue Kabel-Eins-Sendung "Aufpoliert und abkassiert", die nach 18:15 Uhr nicht über 3,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus kam. Besser machten es da schon im Anschluss die "Trucker Babes", die sich auf durchschnittlich 4,8 Prozent bei den Werberelevanten steigerten. Gar 5,8 Prozent holte nach 22:12 Uhr dann "Abenteuer Leben am Sonntag".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV