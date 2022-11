am 07.11.2022 - 11:43 Uhr

Das Vergleichsportal Verivox hat am Sonntag die beste Werbereichweite aller Werbenden generiert. 199 geschaltete Spots sorgten für knapp 112 XRP-Punkte. Keine andere Firma kam überhaupt auf einen dreistelligen XRP-Wert, Discounter Lidl landete mit knapp 97 Punkten auf dem Silberrang. Rechnet man einen weiteren Verivox-Spot hinzu, der Kredite in den Fokus nahm, kommt man sogar auf einen XRP von knapp 134.

Da Verivox zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehört, überrascht es nicht allzu sehr, dass der überwiegende Teil dieser Spots auch auf den eigenen Sendern lief. Am Sonntag waren es etwas mehr als 95 Prozent aller ausgestrahlten Spots. Die restlichen knapp fünf Prozent entfielen großteils auf RTLzwei, ganz vereinzelt wollte Verivox auch die Reichweiten von Tele 5, Welt und Bild nutzen.

© AdScanner

Drei Unternehmen waren am Sonntag indes mit mehr als 230 Werbespots bei den deutschen Programmen vertreten: ImmobilienScout24 warb 238 Mal, Smava 231 Mal. Die beiden Unternehmen setzten eher auf Nischenprogramme, der gemessene XRP lag bei etwas mehr oder weniger als 35. Auf 71 XRP kam indes Ikea Deutschland, das für seine Einrichtungshäuser 234 Spots schaltete.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.