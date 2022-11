"Aktenzeichen XY... ungelöst" war am Mittwoch das meistgesehene Format in der Primetime: 5,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den ZDF-Klassiker, der sich optisch in neuem Gewand präsentierte. Das waren nur geringfügig weniger als zuletzt und trieb den Marktanteil auf starke 19,8 Prozent. Dazu kommt, dass "XY" auch beim jungen Publikum erneut glänzend lief: Dort sorgten 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige für einen Marktanteil von 15,2 Prozent. Nur die "Tagesschau" sowie "Joko & Klaas Live" erreichten noch mehr junges Publikum.

Anders als die TV-Fahndung tat sich derweil die neue ZDFneo-Serie "Safe" am zweiten Abend recht schwer. Während um 20:15 Uhr noch 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt wurden, fiel die vierte Folge direkt im Anschluss auf 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Gleichzeitig lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 0,6 beziehungsweise 0,5 Prozent - und damit deutlich unter der Marke von einem Prozent, die noch am Dienstag geknackt werden konnte. Deutlich erfolgreicher war, zumindest mit Blick aufs Gesamtpublikum, der ARD-Spartensender One, wo "Agatha Christie's Poirot" die Reichweite auf bis 680.000 Personen trieb.

Im Ersten kam der "Brennpunkt" zu den Midterm-Wahlen in den USA unterdessen um 20:15 Uhr auf durchschnittlich 4,27 Millionen Menschen, nachdem die "Tagesschau" sogar von 5,34 Millionen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der "Brennpunkt" überzeugende 11,8 Prozent Marktanteil. Nach der Sondersendung gingen die Quoten jedoch erstmal zurück: Mit 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,1 Prozent Marktanteil war der Spielfilm "Und ihr schaut zu" beim Gesamtpublikum aber trotzdem ein Erfolg - auch wenn es beim jungen Publikum mit 4,9 Prozent überschaubar lief.

Später am Abend zeigte die Marktanteils-Kurve aber noch einmal nach oben: So steigerten sich die "Tagesthemen" auf 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe die Bundesliga-"Sportschau" schließlich sogar 12,1 Prozent erzielt. Insgesamt hielt die "Sportschau" ab 22:49 Uhr durchschnittlich 2,30 Millionen Fußball-Fans vor dem Fernseher, sodass der Marktanteil hier bei 17,4 Prozent lag. Auf einen erfolgreichen Bundesliga-Abend blickt aber auch Sky, wo Einzelspiele und Konferenz den Marktanteil in der Zielgruppe ab 20:30 Uhr auf sehr überzeugende 8,7 Prozent trieben, womit der Pay-TV-Sender so manchen Free-TV-Sender locker überholte. Insgesamt entschieden sich 1,10 Millionen Menschen für die Live-Übertragung bei Sky.

