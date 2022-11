Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Um eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer stieg die Reichweite der "heute-show" in der vergangenen Woche dank zeitversetzter Nutzung laut AGF nachträglich noch an und kletterte so auf 4,86 Millionen, 700.000 weitere waren es beim "ZDF Magazin Royale", wo die Reichweite auf 2,73 Millionen stieg. Weil ein besonders hoher Anteil davon auf die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen entfiel, schoss besonders in dieser Altersgruppe der Marktanteil erheblich nach oben: Auf 28,2 Prozent für die "heute-show", sogar auf 29,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die beiden Formate bleiben damit ein echter Ausnahme-Erfolg im deutschen Fernsehen.

Ansonsten waren es unter anderem zwei Miniserien, die in der vergangenen Wochen einen merklichen Anteil zeitversetzter Nutzung verzeichnen konnte. Im ZDF steigerten sich die letzten beiden Folgen von "Vigil - Tod auf hoher See" noch um 350.000 bzw. 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf Gesamt-Reichweiten von 1,94 und 2,16 Millionen. Das ist durchaus überraschend, weil die Folgen der Vorwoche mit einer schon vorläufig deutlich niedrigeren Gesamt-Reichweite auch nachträglich weniger Menschen einsammeln konnten und laut AGF nur auf Gesamt-Reichweiten von 1,33 und 1,22 Millionen kommen. Das dürfte sich dadurch erklären, dass Mediatheken-Abrufe in diesen Zahlen fehlen und generell nur drei Tage zeitversetzter Nutzung berücksichtigt werden.

Bei der Serie "Das Netz - Spiel im Abgrund" im Ersten zeigte sich nach vorläufig gewichteten Zahlen den Abend über zunächst eine deutlich rückläufige Reichweiten-Entwicklung - so manch einer wollte aber wohl schlicht nicht alle Folgen am Stück sehen. Jedenfalls stieg die zeitversetzte Nutzung im Verlauf des Abends. Die letzte Folge des ersten Abend steigerte sich demnach noch um 200.000 auf eine Gesamt-Reichweite von 2,06 Millionen, während die erste Folge nachträglich nur 40.000 weitere zusehnde Personen einsammelte - auf deutlich höherem Ausgangsniveau (insgesamt endgültig gewichtet 3,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer). Die Folgen vom Freitag sammelten nachträglich dann sogar 290.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein. An der Tatsache, dass die Marktanteile der linearen Ausstrahlung ernüchternd waren, änderte auch die endgültige Gewichtung übrigens nichts. Trotzdem lag der Marktanteil zeitweise bei unter 7 Prozent beim Gesamtpublikum und unter 2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auf eine treue Fangemeinde, die verpasste Folgen auch nachträglich zeitversetzt nachholt, kann offenbar weiterhin auch das Sat.1-Format "The Taste" bauen. In der vergangenen Woche zog die Reichweite nachträglich noch um 170.000 auf 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um zwei Prozentpunkte auf hervorragende 13,0 Prozent - und damit den bisherigen Staffelbestwert. Noch eine gute Nachricht für Sat.1: "Hochzeit auf den ersten Blick" legte am Montagabend nachträglich noch um 1,1 Prozentpuntke auf 10,5 Prozent Marktatneil in der klassischen Zielgruppe zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV