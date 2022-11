Seit Beginn des Monats läuft die neue Werbekampagne der Parfümerie Douglas im Fernsehen - und zwar, gemessen an den Reichweiten, durchaus erfolgreich. Den Löwenanteil daran hatten am Mittwoch die ausgestrahlten Spots im Programmumfeld von RTL und Vox, wie die Auswertung zeigt, wenngleich die meisten Ausstrahlungen auf das Konto der ProSiebenSat.1-Spartensender Sixx und Sat.1 Gold gingen. Interessant: Sat.1 und ProSieben spielten für Douglas nur eine Nebenrolle.

Mit insgesamt 73 Ausstrahlungen brachte es Douglas am Mittwoch letztlich auf eine Reichweite von 63,18, sodass der siebte Rang im Werbe-Ranking dabei heraussprang. Damit lag Douglas zugleich vor der ProSiebenSat.1-Beteiligung Flaconi, die ja auf eine ähnliche Zielgruppe schielt. Mit 101 TV-Spots erreichte Flaconi einen XRP-Wert von 57,95.

© AdScanner

An der Spitze lag auch am Mittwoch wieder Coca Cola, wenngleich der XRP diesmal mit genau 87,00 ein ganzes Stück niedriger ausfiel als noch am Tag zuvor. Allerdings liefen auch fast 20 Cola-Spots weniger als noch am Dienstag. Dicht auf den Fersen war Check24, das ebenso wie die Flaschenpost, die 80er-XRP-Marke übersprang. Die am häufigsten beworbenen Unternehmen waren indes Lotto24, Immobilienscout 2 und Smava - also die üblichen Verdächtigen.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.