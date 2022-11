Mit etwas mehr als sieben und gar über siebeneinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es in den ersten beiden Sendewochen für "Unsere Bundeswehr" richtig stark am Kabel-Eins-Donnerstagabend. Deutlich rückläufiges Interesse verbuchte indes aber die nun ausgestrahlte dritte Ausgabe. Sie verlor gegenüber der Vorwoche nach jeweils vorläufigen Daten um die 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und landete entsprechend bei noch 0,66 Millionen. In der klassischen Zielgruppe näherte man sich dem eigenen Senderschnitt an – 4,4 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Leicht dahinter lag indes die Primetime von RTLzwei: "Mensch Retter" sahen im Schnitt 0,59 Millionen Personen ab drei Jahren, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden wenig ruhmreiche 3,6 Prozent Marktanteil gemessen. Auf ähnliche 3,5 Prozent kam zwei Stunden später "Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt". Kabel Eins hielt sich auch am späteren Abend vor RTLzwei: Auf vier Prozent bei den Umworbenen kam das "K1 Magazin", 4,2 Prozent sicherte sich eine ab 23:20 Uhr im Programm vertretene Wiederholung von "Unsere Bundeswehr".

Dass Kabel Eins mit im Schnitt 4,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den Jüngeren dennoch einen guten Donnerstag erwischte (und auch deutlich vor RTLzwei mit 3,4% ins Ziel kam), lag insbesondere am Tagesprogramm. Am frühen Nachmittag schafften "Castle"-Wiederholungen etwa bis zu neun Prozent in der Zielgruppe. Auch das um 17.55 Uhr gestartete "Mein Lokal, dein Lokal" war erfolgreich unterwegs. Die gezeigte Episode punktete mit 7,3 Prozent Marktanteil. 620.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ein – annähernd so viele wie später zur Primetime.

RTLzwei hatte indes am späteren Nachmittag und mit seinem Vorabendprogramm Probleme. "Südklinik am Ring" und "SOS" kamen nicht über 2,4 sowie 2,7 Prozent Marktanteil hinaus. Die Soaps "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" taten sich mit 3,1 und 4,1 Prozent in der Zielgruppe eher schwer. Auf über sieben Prozent in der Primetime, wie einst Kabel Eins, kam an diesem Donnerstag Vox mit "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (7,3%). 1,11 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein. Auch ProSieben setzte um 20:15 Uhr auf einen Film und gelangte mit "Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" auf 7,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt aber lag der Streifen, den sich 0,64 Millionen Leute ansahen, nur auf Augenhöhe mit Kabel Eins.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV