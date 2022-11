Einst prägte FC-Bayern-Urgestein Uli Hoeness mal den Satz: "The Trend is your Friend" – und zumindest mit der Quotenentwicklung in der Altersklasse 14 bis 49 trifft das auch auf die ZDFneo-Sendung "Glow Up" zu. Vor knapp zwei Monaten mit Werten deutlich unter einem halben Prozent Marktanteil gestartet, steigerte sich die Produktion nun in dieser Woche am Donnerstagabend um 20:15 Uhr zum Finale auf 1,5 Prozent Marktanteil.

Insgesamt wurde die beste Reichweite der ganzen Staffel in der zurückliegenden Woche gemessen, als rund 250.000 Menschen vorläufigen Zahlen zufolge zusahen. Hier ging das Interesse diesmal zum Schlussakt wieder auf 150.000 zurück. Die linearen Zahlen sind hier nur ein Teil der Wahrheit, hinzurechnen muss man noch die nicht bekannten Werte, die über die ZDF Mediathek generiert werden.

Marktanteils-Trend: Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im weiteren Verlauf des Donnerstagabends hielt sich der aus "Maithink X – Die Show" sowie "ZDF Magazin Royale" und "Studio Schmitt" bestehende Showabend mit 1,2, 1,8 und 1,0 Prozent bei den Jüngeren achtbar bis gut, insgesamt wurden zwischen 0,5 und 0,9 Prozent gemessen. Die Reichweiten schwankten zwischen 90.000 und 190.000. Die ab kurz vor 23 Uhr wiederholte "heute show" kam schließlich auf 1,9 Prozent bei den Jungen.



Einen neuen Rekord stellte indes Das Erste mit seinem "Bozen-Krimi" auf. Der 90-Minüter kam auf 26,5 Prozent Marktanteil insgesamt und 9,8 Prozent bei den Jungen. So stark lief es für die Reihe noch nie. 6,95 Millionen Zusehende bescherten der Sendung auch Platz eins im Tages-Ranking. Ein weiterer Teil der ZDF-Reihe "Marie fängt Feuer", parallel gesendet, kam auf 13,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Etwas mehr als 3,6 Millionen Personen schalteten ein.

Gefragt war auch die Primetime des Disney Channels: Dort kam der Streifen "101 Dalmatiner – Diesmal sind die Hunde echt" auf schöne 0,42 Millionen Zusehende. 1,7 Prozent Marktanteil gesamt sowie 1,9 Prozent bei den Jüngeren wurden verbucht. Bei SuperRTL steigerte sich "CSI: Miami" von Folge zu Folge und erreichte nach 22 Uhr sogar 700.000 Fans. Die Quoten dieser Episode lagen bei 3,7 Prozent insgesamt und starken 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV