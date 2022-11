Wenn nicht mehr allzu viel schief geht, dann wird das Jahr 2022 das bisher erfolgreichste für die ZDF-Nachmittagsshow "Die Küchenschlacht". Wenn jede noch folgende Woche so stark läuft wie die zurückliegende, dann sowieso. Im Schnitt kam die 14:15-Uhr-Sendung des Zweiten von Montag bis Freitag nämlich auf 18,5 Prozent, am Dienstag wurde erstmals sogar die 20-Prozent-Marke geknackt. Kurz vor dem Wochenende, also am Freitagnachmittag, generierte die Produktion von 18 Prozent Marktanteil insgesamt und 1,6 Millionen Zusehende. Nicht unterschlagen werden soll, dass die rund 45 Minuten langen Episoden auch bei den 14- bis 49-Jährigen enorm gefragt sind. Hier lag der Wochenschnitt bei 9,1 Prozent Marktanteil.

Reichweiten-Langzeittrend: Die Küchenschlacht Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

"Bares für Rares" schloss sich mit tollen 21,7 Prozent an, nach 16:15 Uhr stiegen die ZDF-Quoten während einer Wiederholung des bayerischen Krimis "Die Rosenheim-Cops" gar auf 24,7 Prozent. Das Zweite platzierte sich somit klar vor der ARD. Im Ersten erreichten die Dailys "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" zwar insgesamt zweistellige Werte (10,4 und 10,7%), kämpften aber mit dem Senderschnitt. 2,3 und 2,7 Prozent wurden bei den Jüngeren gemessen. Nach 16:10 Uhr fielen die Werte bei einer "Morden im Norden"-Wiederholung auf sechs Prozent insgesamt und ein Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Recht schwer taten sich auch die RTL-Gerichtsshows: Sowohl Barbara Salesch als auch Ulrich Wetzel erwischten nicht den besten Tag. Nach 15 Uhr kam RTL auf acht Prozent, eine Stunde später standen nur 4,4 Prozent auf der Uhr. Ulrich Wetzels Strafgericht kam zurückliegende Woche bei den 14- bis 49-Jährigen auf die schwächsten Ergebnisse auf diesem Sendeplatz: 0,11 Millionen Zusehende dieses Alters entsprachen im Wochenschnitt rund sechs Prozent.



Sat.1 setzte um 16:30 Uhr auf eine weitere "Britt"-Folge. Der Talk verabschiedete sich mit 4,3 Prozent in der Zielgruppe ins Wochenende. Besser abgeschnitten hatten zuvor zwei "Klinik am Südring"-Folgen mit 5,7 und 6,2 Prozent bei den Umworbenen. Schwer tat sich am Freitag einmal mehr auch die inzwischen um 18 Uhr laufende Gameshow "Mein Mann kann", die sich drei Prozent in der Zielgruppe sicherte.

Auch diesmal wieder überzeugend agierte indes Vox um 16 Uhr mit "Guidos Deko Queen": Zum dritten Mal in Folge sicherte sich die Produktion am Freitag nämlich zweistellige Marktanteile. Ermittelt wurden genau zehn Prozent, der Wochenschnitt betrug somit knapp zehn Prozent. Mit je 8,1 Prozent in der Zielgruppe punkteten danach auch "Zwischen Tüll und Tränen" sowie "First Dates".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV