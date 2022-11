Werbe-Ranking: C&A stürmt fast bis ganz nach vorne

am 15.11.2022 - 10:54 Uhr

Seit Ende Oktober hat C&A die Zahl seiner Werbespots deutlich erhöht. Zum Start in die neue Woche warb das Modeunternehmen nun immerhin 68 Mal im deutschen Fernsehen und konzentrierte sich dabei vor allem auf große Sender. Alleine die Hälfte der C&A-Spots entfiel zum Start in die Woche auf RTL und Vox, fast genauso häufig wurde in Sat.1 geworben. Auf jünger positionierten Sendern wie ProSieben oder RTLzwei war das Modehaus dagegen gar nicht mit seiner Werbung vertreten.

Reichweite gab's für C&A aber trotzdem: Mit einem XRP von 82,68 belegte das Unternehmen im AdScanner-Ranking den zweiten Platz hinter Check24, das mit 121 Spots auf eine Reichweite von 114,37 XRP kam. Mit jeweils knapp unter 70 Spots bewegten sich übrigens auch Aldi und Amazon auf einem ähnlichen Niveau - erzielten mit XRP-Werten um 60 allerdings eine spürbar niedrigere Reichweite.

© AdScanner

Ungleich häufiger warb am Montag übrigens Fitbit für seine Fitness-Uhren: Ganze 207 Mal liefen die Spots im deutschen Fernsehen - ein großflächiger Start der neuen Kampagne. Dass der XRP dennoch weniger als 30 betrug, hängt damit zusammen, dass die Spots vor allem bei kleineren Sendern liefen, allen voran bei Deluxe Music. Interessantes Detail: Obwohl weniger als ein Prozent aller Fitbit-Spots bei ProSieben liefen, machte die dortige Ausstrahlung mehr als acht Prozent der Reichweite aus.

© AdScanner