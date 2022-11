Mit schwachen Quoten gestartet war der neue Daily-Talk von Sat.1, moderiert von Britt Hagedorn, die der Sendung auch ihren Namen gibt. In dieser Woche geben die Quoten von "Britt – Der Talk" nun aber Grund zur Hoffnung. Schon am Montag lief es für eine einstündige und eine halbstündige Folge zwischen 16:30 und 18 Uhr mit um die fünf Prozent in der Zielgruppe besser als zuvor. Am Dienstag nun stand ein neuer Quotenrekord. Ab 16:30 Uhr kam der Talk zum Thema "Verrückt verliebt – Meine Liebesgeschichte ist außergewöhnlich" auf 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 0,37 Millionen Menschen schauten zu.

Keinen Einfluss hatte dieser Aufschwung derweil auf die Sendezeit nach 18 Uhr. Dort läuft "Mein Mann kann" weiterhin viel zu schwach, am Dienstag reichte es bei den kommerziell wichtigen Zuschauerinnen und Zuschauern für gerade einmal 2,4 Prozent und auch das nachfolgende "Lenßen übernimmt" kommt mit 2,1 und 2,6 Prozent nicht auf die Beine. Zur Hauptsendezeit erreichten dann zwei neue Folgen von "Navy CIS" 5,8 und 6,6 Prozent, auch hier hatten die Werte also noch Luft nach oben. So schloss Sat.1 den Dienstag mit sechseinhalb Prozent Tagesmarktanteil ab. Schlechter lief es unter anderem für RTLzwei, wo man mit den erzielten 3,4 Prozent nicht zufrieden sein kann.



Und Quotenprobleme hat der Sender aktuell gleich an vielen Stellen. Mit 3,8 und 4,2 Prozent taten sich die Primetime-Sozialdokus "Armes Deutschland" und "Hartz und herzlich" schwer. Die Städtesoaps "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" haben linear ihre besten Zeiten hinter sich. Am Dienstag reichte es zu gerade einmal 2,7 und 3,9 Prozent. Mit 2,6 und 1,7 Prozent Marktanteil waren auch die nach 16 und 17 Uhr programmierten Scripted-Realitys "Südklinik am Ring" und "SOS – Retter im Einsatz" kein Erfolg.

Deutlich besser steht Vox da, wo "Guidos Deko Queen" auch am Dienstag nach 16 Uhr auf starke Werte kam: 10,8 Prozent Marktanteil wurden gemessen. 5,6 und 6,9 Prozent Marktanteil erzielte zudem "Hot oder Schrott" zur Hauptsendezeit; Vox landete beim Tagesmarktanteil mit 6,9 Prozent am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen vor Sat.1.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV