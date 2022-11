Nintendo hat die Wunschzettel der Kinder im Blick

am 16.11.2022 - 12:22 Uhr

Während das Vergleichsportal Check24 und Coca Cola das Bruttowerbereichweiten-Ranking von AdScanner am Dienstag anführten, kletterte die Werbung für Nintendo Switch bis auf den dritten Platz nach vorne. Mit einer Bruttoreichweite von knapp 75 XRP in den gemessenen Vodafone-Haushalten war es der bislang stärkste Werbe-Tag für Nintendo Switch in diesem Jahr - das nahende Weihnachtsgeschäft dürfte hier bereits seine Spuren hinterlassen.

Dabei geht es wohl nicht zuletzt darum, die Nintendo Switch auf die Wunschzettel des Nachwuchses zu bringen - zumindest liefen rund 60 Prozent der immerhin 211 ausgestrahlten Spots auf den Kindernsendern Super RTL, Nick und Disney Channel. Bei Super RTL wurde kein anderes Produkt gestern häufiger mit Spots beworben, bei Nick und dem Disney Channel liefen noch mehr Playmobil- als Nintendo-Spots.

© AdScanner

Dass Nintendo so weit oben im Bruttoreichweiten-Ranking liegt, ist aber darauf zurückzuführen, dass eben nicht nur die Kindersender belegt wurden. Dort wurde nämlich nur etwas mehr als ein Viertel der Bruttoreichweite eingefahren, noch wichtiger waren aus Reichweitensicht die Schaltungen bei größeren Sendern wie RTL, ProSieben und Vox.

© AdScanner