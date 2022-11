Am kommenden Sonntag beginnt die Fußball-WM in Katar, Deutschland bestreitet sein erstes Gruppenspiel dann am Mittwochnachmittag kommender Woche. Mit einem mühsamen Kick gegen Oman hat sich die Mannschaft von Hansi Flick darauf nun vorbereitet. Das Testspiel begann um 18 Uhr und wurde von RTL übertragen, was zur Folge hatte, dass der Kölner Sender ausnahmsweise auf sein normales Vorabendprogramm verzichtete. 3,87 Millionen Menschen sahen die erste Halbzeit, 4,82 Millionen dann die Bilder nach dem Seitenwechsel. Somit generierte RTL gute 18,6 und 19,8 Prozent Marktanteil, die jedoch noch nicht von einem echten Fußballhype zeugen.

Bei den Umworbenen sicherte sich die Partie im Schnitt 19,7 und 23,2 Prozent Marktanteil. "Mario Barth deckt auf" konnte ab 20:17 Uhr dann schon nicht mehr vom Fußballvorlauf profitieren. Er fiel hinter Sat.1 und zu Beginn auch hinter ProSieben zurück. Seine zweistündige Sendung kam mit 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ins Ziel. 1,96 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten ein. Mit deutlich einstelligen Quoten ging es bei RTL dann weiter: "RTL Direkt" holte 7,3 Prozent, "Stern TV" steigerte sich auf knapp über acht Prozent.

Vox drehte vor allem am späteren Abend auf. Der Sender setzte auf gleich mehrere "Bones"-Folgen: Nachdem anfangs rund viereinhalb Prozent der Umworbenen zusahen, kam der US-Krimi nach 22 Uhr schon auf 6,9 Prozent und eine weitere Stunde später sogar auf 7,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Mit Quoten zwischen acht und neun Prozent präsentierte sich dort auch einmal mehr das Nachmittagsprogramm mit "Mein Kind, dein Kind", "Shopping Queen" und "Guidos Deko Queen" stark.

Das Erste und das ZDF programmierten indes Spielfilme um 20:15 Uhr. Dabei erreichte "Narziss und Goldmund" im Zweiten 3,2 Millionen Zusehende (passable 12,7%), während das Hauptprogramm der ARD auf 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer von "Ich gehöre ihm" (14,5%) kam. Sehr stark unterwegs war am ZDF-Vorabend auch eine neue "SOKO Wismar"-Folge, die mit rund 3,8 Millionen Krimifans auf Augenhöhe mit dem Fußballspiel bei RTL lag.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV