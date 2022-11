Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

In der vergangenen Woche gab es ausnahmsweise mal keinen Doppelsieg für die ZDF-Satireschiene hinsichtlich der Aufschläge nach der endgültigen Gewichtung der Quoten. Zwar konnte sich nicht nur das nachträgliche Reichweitenplus der "heute-show" mit +850.000 erneut sehen lassen, auch das "ZDF Magazin Royale" erhielt wieder einen gewaltigen Reichweietn-Nachschlag von über einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern, was die Gesamt-Reichweite auf 2,66 Milllionen ansteigen ließ - doch zwischen die beiden Sendungen schob sich diesmal noch der "Tatort".

Der Münster-Krimi war mit über 13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ja schon linear ein wie immer enorm großer Erfolg, zeitversetzt kamen aber noch 550.000 weitere hinzu. Damit erhöhte sich die Gesamt-Reichweite auf 13,63 Millionen, die endgültig gewichteten Marktanteile beliefen sich auf 41,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 34,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nach der endgültigen Gewichtung gestiegen ist übrigens auch die Reichweite der Wiederholung bei One: Um 90.000 auf nun 0,86 Millionen. Zeitversetzt recht gefragt war auch die ZDF-Doku "Geheimsache Katar", die noch fast eine viertel Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 11.11.

22:29 4,86

(+0,85) 22,1%

(+2,7%p.) 1,44

(+0,54) 25,4%

(+7,2%p.) Tatort: Ein Freund, ein guter Freund 13.11.

20:15 13,63

(+0,55) 41,7%

(+0,2%p.) 2,91

(+0,30) 34,4%

(+1,7%p.) ZDF Magazin Royale 11.11.

23:03 2,66

(+0,53) 15,2%

(+2,4%p.) 1,22

(+0,46) 26,1%

(+7,4%p.) Ein starkes Team - Schulzeit 12.11.

20:15 7,43

(+0,28) 26,5%

(-0,2%p.) 0,62

(+0,06) 9,9%

(+0,3%p.) Jenseits der Spree 11.11.

20:16 5,70

(+0,26) 20,3%

(+0,1%p.) 0,54

(+0,05) 9,1%

(+0,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.11.

18:48 2,68

(+0,25) 12,0%

(+0,9%p.) 0,38

(+0,12) 9,2%

(+2,5%p.) The Taste 09.11.

20:14 1,47

(+0,24) 6,7%

(+0,9%p.) 0,74

(+0,19) 13,1%

(+2,7%p.) ZDFzeit: Geheimsache Katar 08.11.

20:15 2,98

(+0,23) 9,8%

(+0,5%p.) 0,65

(+0,12) 8,6%

(+1,2%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 09.11.

20:15 5,45

(+0,18) 19,9%

(+0,1%p.) 1,14

(+0,12) 16,1%

(+0,9%p.) Postcard Killings 07.11.

22:14 2,64

(+0,18) 15,9%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,02) 4,8%

(+0,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.11.-13.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bemerkenswert ist weiterhin auch, wie stark sich die Sat.1-Kochshow "The Taste" zeitversetzt schlägt. Um 240.000 zog die Reichweite des Halbfinales in der vergangenen Woche noch an - so stark wie noch nie in der Geschichte des Formats. Damit erhöhte sich die Gesamt-Reichweite auf 1,47 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte noch um 2,7 Prozentpunkte auf 13,1 Prozent nach oben. Nicht minder bemerkenswert ist die offensichtlich große Fangemeinde, die die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zeitversetzt verfolgt. Eine vierel Million war es in der vergangenen Woche. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog noch um 0,9 Prozentpunkte, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um 2,5 Prozentpunkte an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 11.11.

23:03 2,66

(+0,53) 15,2%

(+2,4%p.) 1,22

(+0,46) 26,1%

(+7,4%p.) heute-show 11.11.

22:29 4,86

(+0,85) 22,1%

(+2,7%p.) 1,44

(+0,54) 25,4%

(+7,2%p.) The Taste 09.11.

20:14 1,47

(+0,24) 6,7%

(+0,9%p.) 0,74

(+0,19) 13,1%

(+2,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 10.11.

18:48 2,68

(+0,25) 12,0%

(+0,9%p.) 0,38

(+0,12) 9,2%

(+2,5%p.) Tatort: Ein Freund, ein guter Freund 13.11.

20:15 13,63

(+0,55) 41,7%

(+0,2%p.) 2,91

(+0,30) 34,4%

(+1,7%p.) ZDF Magazin Royale 13.11.

21:45 0,22

(+0,09) 0,9%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,09) 1,9%

(+1,4%p.) Tatort: Ein Freund, ein guter Freund 13.11.

21:45 0,86

(+0,09) 4,1%

(+0,3%p.) 0,19

(+0,08) 3,7%

(+1,4%p.) ZDFzeit: Geheimsache Katar 08.11.

20:15 2,98

(+0,23) 9,8%

(+0,5%p.) 0,65

(+0,12) 8,6%

(+1,2%p.) Spiegel TV 07.11.

23:23 0,99

(+0,05) 8,3%

(+0,1%p.) 0,33

(+0,05) 12,1%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 11.11.

19:38 2,30

(+0,14) 9,2%

(+0,4%p.) 0,68

(+0,09) 13,6%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 07.11.-13.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV