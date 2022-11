am 18.11.2022 - 09:04 Uhr

317.000 Euro erspielten Max Mutzke, Jan Köppen, Andrea Kiewel und Bastian Bielendorfer beim Prominentenspecial von "Wer wird Millionär" am Donnerstagabend für den guten Zweck. Und nicht nur in dieser Hinsicht war das "WWM"-Special anlässlich des alljährlichen RTL-Spendenmarathons ein Erfolg, auch die Quoten konnten sich sehen lassen. So verfolgten im Schnitt 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 17,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jähren wurden 18,5 Prozent Marktanteil erzielt.

Damit fielen die Marktanteile nicht nur höher aus als bei den regulären "WWM"-Ausgaben, sondern auch im Vergleich zu den letzten Promi-Specials konnte wieder eine ordentliche Schippe drauf gelegt werden. Im November 2021 lag der Marktanteil bei 14,8 Prozent, vor zwei Jahren bei 15,0 Prozent. Im Frühjahr hatte RTL überraschend sogar erstmals seit langem auf ein klassisches "Promi-Special" verzichtet.

Die Sendung zog sich am Donnerstag bis 23:52 Uhr - und weil auch Quoten für die zwischenzeitlichen Unterbrechungen für den "Spendenmarathon" vorliegen, lässt sich ablesen, dass die Reichweite zu Beginn des Abends noch ein ganzes Stück höher war. Um 21 Uhr sahen noch 4,11 Millionen Personen den "Spendenmarathon", als es um 23:11 Uhr nochmal eine Unterbrechung gab, waren noch 3,11 Millionen mit dabei.

Stark profitiert von der Sandwich-Position im "WWM"-Promispecial hat unterdessen "RTL Direkt", das mit 18,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen der höchsten Werte des Jahres verzeichnete. 3,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt im Schnitt zu. Im Anschluss an "WWM" lief noch das Spendenmarathon-Special "Die Hilfe der Stars", das im Schnitt 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Der Marktanteil belief sich auf 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV