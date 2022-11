Mit im Schnitt 7,8 Prozent Marktanteil lief es für Sat.1 am Montag in der klassischen Zielgruppe stärker als an vielen anderen Tagen. Davon, dass über den Tag verteilt gleich drei Spiele der Fußball-WM in Katar stattfanden und im ZDF übertragen wurden, merkte man jedenfalls wenig. So gelang dem Staffelfinale der jüngsten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Runde zur besten Sendezeit in Sat.1 auch die höchste Quote seit Ende 2020. Gemessen wurden im Schnitt 11,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Die zweistündige Produktion überholte somit auch RTL, das auf "Das Phänomen Günther Jauch" setzte und auf 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Im Programm von RTLzwei holten zwei Primetime-Folgen von "Die Geissens" passable 4,1 und 3,5 Prozent – auch hier also blieb der absolute Quotenflop gegen die Fußball-WM aus. Kabel Eins sicherte sich mit dem Spielfilm "Der Diamantencop" genau drei Prozent bei den Jüngeren, im weiteren Verlauf des Abends steigerte sich "Blade 2" auf 4,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV