Wie schon häufiger in den vergangenen Tagen, hat sich die Fußball-Weltmeisterschaft auch am Montag nicht an die Spitze der Quoten-Charts gesetzt, sondern den Tagessieg beim Gesamtpublikum einem Krimi überlassen müssen. Allerdings war das Rennen diesmal äußerst knapp: Mit durchschnittlich 5,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern setzte sich der ZDF-Film "Das Licht in einem dunklen Haus" gegen das WM-Spiel zwischen Portugal und Uruguay durch, das von 5,37 Millionen gesehen wurde und damit übrigens das reichweitenstärkste Abendspiel ohne deutsche Beteiligung war.

Der Marktanteil des Fußballspiels lag bei 19,1 Prozent, während das Krimidrama nach dem gleichnamigen Roman von Jan Costin Wagner auf 19,0 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam dagegen kein Format an die WM heran: 1,67 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil hier auf 25,2 Prozent. Zum Vergleich: "Das Licht in einem dunklen Haus" musste sich im ZDF mit nur 5,4 Prozent begnügen und auch alle Privatsender blieben um 20:15 Uhr einstellig.

Am besten lief es noch für "Wer wird Millionär? - Das Phänomen": Immerhin 9,2 Prozent Marktanteil verbuchte die Doku über die Quizshow mit Günther Jauch, insgesamt sahen 2,44 Millionen Menschen das Special. Bei ProSieben startete indes "The Big Bang Theory" mit schwachen 6,0 Prozent Marktanteil in den Abend, konnte mit dem Sitcom-Marathon ab 22:40 Uhr allerdings erstmals knapp an der 10-Prozent-Marke kratzen. Vox schaffte mit "Goodbye Deutschland" nur 6,3 Prozent, während "Die Geissens" bei RTLzwei nicht über 4,1 Prozent hinauskamen.

Doch nicht nur in der Primetime war die Fußball-WM bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu schlagen, wenngleich frühere Bestwerte weiter unerreicht bleiben. So erreichte das 17-Uhr-Spiel zwischen Brasilien und der Schweiz am Montag starke 28,1 Prozent Marktanteil und lockte insgesamt immerhin 4,63 Millionen Fans vor den Fernseher. Drei Stunden zuvor wollten 2,30 Millionen Menschen die Partie zwischen Südkorea und Ghana sehen. Hier lagen die Marktanteile bei 21,5 beziehungsweise 26,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV