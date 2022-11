Mit seinem "Star Trek"-Abend fährt Tele 5 schon seit vielen Wochen montags sehr erfolgreich. Seit dieser Woche ist der Sender nun um noch einen weiteren Serien-Ableger reicher - und direkt zum Auftakt wusste auch "Star Trek: Picard" zu überzeugen. Durchschnittlich 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten den Serienstart um 21:15 Uhr sehen, in der Zielgruppe verzeichnete Patrick Stewart in seiner ikonischen Rolle als Captain Jean-Luc Picard einen guten Marktanteil von 1,9 Prozent.

Mit einer weiteren Folge zog der Marktanteil sogar auf 2,4 Prozent an. Insgesamt blieben 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Bereits zum Start in den Abend hatte sich "Star Trek: Discovery" mit 410.000 Fans und einem Marktanteil von 1,4 Prozent in der Zielgruppe in Konkurrenz zur Fußball-WM gut geschlagen. Und auch am Vorabend pendelten die Marktanteile diverser "Star Trek"-Serien zwischen 1,6 und 1,9 Prozent auf einem zufriedenstellenden Niveau.

Richtig erfolgreich war am Montagabend aber auch ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr vor durchschnittlich 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ermittelte. Fast genauso viele blieben um 21:45 Uhr für eine weitere Folge dran, sodass der Gesamt-Marktanteil des Spartensenders zu diesem Zeitpunkt bei starken 7,7 Prozent lag. Und auch Super RTL knackte wieder die Millionen-Marke: Diesmal war es der Streifen "Liebe auf dem Weihnachtspier", der mit 1,14 Millionen auf ganzer Linie überzeugte. "Neun Kätzchen zu Weihnachten" hielt anschließend noch 900.000 Menschen bei Super RTL.

Deutlich dahinter lag übrigens Kabel Eins, das mit dem Spielfilm "Ultraviolet" zur besten Sendezeit lediglich 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und bei schwachen 2,6 Prozent Marktanteil lag. Zum Vergleich: Die beiden Weihnachtsfilme von Super RTL erzielten Werte von 4,4 und 5,4 Prozent - Quoten also, die weit über dem Senderschnitt liegen. Entsprechend hoch fiel auch der Tagesmarktanteil aus: Mit durchschnittlich 2,8 Prozent war Super RTL am Montag in der Zielgruppe der erfolgreichste Spartensender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV