Auch wenn die Quoten der Fußball-Weltmeisterschaft weiterhin hinter den Zahlen vergangener Turniere zurückbleiben, so zeigt sich zum Ende der Gruppenphase ein spürbarer Aufwärtstrend. Erreichten die Abendspiele in den ersten Tagen mitunter kaum mehr als vier Millionen Fans, so übersprang die Begegnung zwischen Polen und Argentinien am Mittwochabend nun sogar sehr deutlich die Marke von sechs Millionen. Durchschnittlich 6,72 Millionen Fans machten die Live-Übertragung im ZDF zum bislang meistgesehenen Spiel der WM ohne deutsche Beteiligung.

Alleine gegenüber dem am Abend zuvor übertragenen Spiel zwischen dem Iran und den USA kamen fast 900.000 Fans hinzu, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum diesmal 25,1 Prozent betrug. Bei den 14- bis 49-Jährigen rückte zudem die 30-Prozent-Hürde näher: Dort trieben 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den ZDF-Marktanteil auf 29,4 Prozent. Starke Quoten gab es auch für das "heute-journal", das in der Halbzeitpause von 5,81 Millionen Menschen gesehen wurde und einen Marktanteil von 25,2 Prozent beim jungen Publikum verzeichnete.

Am späten Abend blieben die Quoten des Senders zudem hoch: So erreichte das "Auslandsjournal" noch beachtliche 17,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Markus Lanz" in dieser Gruppe auf 12,4 Prozent kam. Insgesamt wollten 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Talk sehen. Und auch tagsüber wusste das ZDF bereits zu überzeugen: Dort war es das WM-Spiel zwischen Tunesien und Frankreich, das mit 3,68 Millionen Fans bereits Marktanteile um 26 Prozent in beiden wichtigen Gruppen verbuchte.

Mit Tagesmarktanteilen von 18,4 Prozent bei allen sowie 18,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war das ZDF freilich auch in der Endabrechnung nicht zu schlagen. Einen schönen Quoten-Erfolg feierte darüber hinaus aber auch "Wilsberg": Die Krimireihe zählte um 20:15 Uhr durchschnittlich 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,1 Prozent Marktanteil und ließ damit sämtliche Privatsender hinter sich. Eine weitere "Wilsberg"-Folge knackte danach die Millionen-Marke ebenso wie "Bares für Rares" am Vorabend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV