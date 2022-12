Mit 4:1 besiegte Brasilien am Montagabend die Mannschaft aus Südkorea und zog damit ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft ein. Allzu spannend war es also nicht - so gesehen kann man beim ZDF also durchaus zufrieden sein, dass die Live-Übertragung am Abend die Marke von fünf Millionen Fans knackte, was im bisherigen Turnierverlauf nicht zwangsläufig eine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Mit 5,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 18,0 Prozent war das WM-Spiel letztlich die meistgesehene Sendung des Tages.

Gemessen an der WM 2018 war das aber freilich kein allzu großer Erfolg: Damals erreichte kein Abendspiel der Achtelfinal-Runde weniger als zehn Millionen Menschen. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Interesse signfikant geringer aus: Lagen die Marktanteile damals noch bei weit mehr als 40 Prozent, so musste sich das ZDF am Montagabend mit nur 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 23,7 Prozent Marktanteil zufriedengeben.

Das erste Achtelfinale des Tages zwischen Japan und Kroatien, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, erzielte etwas bessere 27,0 Prozent beim jungen Publikum. Insgesamt schalteten hier im Schnitt 4,07 Millionen Fans ein, die einem Marktanteil von 25,8 Prozent entsprachen. Gefragt war zwischen beiden Spielen übrigens auch die "heute"-Sendung um 19:00 Uhr, die es auf 4,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte und nicht nur beim Gesamtpublikum mit 19,9 Prozent Marktanteil überzeugte, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 20,0 Prozent drin waren.

Sehr stark war zum Start in die Woche aber auch ZDFneo unterwegs, das mit "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr durchschnittlich 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Eine weitere Folge kam im weiteren Verlauf des Abends noch auf 1,75 Millionen, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum bemerkenswerte 8,2 Prozent betrug. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren die beiden Krimi-Folgen mit Werten von 3,2 und 3,8 Prozent gefragt.

